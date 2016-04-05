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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1319132013211322
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:28

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Слишком неожиданным оказалось это безумие.
не так, слишком безумным было то что говорили разведки. с 200 БТГ захватить пол Украины. Неожиданности как раз минимум, война идет 8 лет, от прямых переговоров с Зе фюрер отказывался, задвигал ультиматумы Байдену. Война было логическим продолжением этих событий. Тут и к разведкам не ходи. Я лично ожидал попытки рашистов взять донецкую-луганскую области в их админграницах. Зачем они ходили в Киев и Чернигов до сих пор не понимаю, наверное это был элемент торга, хотя бы потому что им дали возможность с тех позиций отступить. Мне (как невоенному не эксперту) кажется что отступающего врага бить легче чем наступающего.
  prodigy написав:вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
уважаемый капитан, прошу вас не горячитесь. Дури много и не только на форумах. Здесь по крайней мере люди умеют грамотно излагать свои мысли. То что пишут на фейсбуках и вайберах это вообще взрыв мозга.


смотрю только аналитику и читаю строку новостей (на вайберы нет ни времени ни желания)
кстати, народ устал от этой темы (так и должно было быть, это защитная реакция мозга)
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Захід здав Україну
Україна Заходу не потрібна
Захід наживається на Україні
Україна буде все розгрібати сама

Запад не может сдать Украину. Потому что Украина никогда не была частью западной цивилизации. Для этого надо как минимум быть католиками и писать латиницей.
Запад не скрывает в каком виде ему нужна Украина в контексте глобального разделения труда.
Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.
Суверенность подразумевает ответственность, в том числе за ошибки.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:02

  crumd написав:Для этого надо как минимум быть католиками и писать латиницей.

При этих словах Греция с Болгарией убились ап стену
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:05

  crumd написав:Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.

Пипец ты вата или бот...а рашисткая империя всех вокруг завоёвывает, что бы последнюю рубашку отдать?
Мы прекрасно понимаем, что все хотят жить лучше других за счёт других !
Но запад "грабит" цивилизовано, и даёт шанс крутиться - это рыночная экономика, а орда тупо приезжает на танках, грабит и убивает - имперская экономика! Почувствуй разницу.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 14 чер, 2022 22:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:07

  crumd написав:Запад не может сдать Украину. Потому что Украина никогда не была частью западной цивилизации. Для этого надо как минимум быть католиками и писать латиницей.
А протестантом не? А православным грекам или болгарам? И обязательно писать латиницей? Жесть :)

Запад не скрывает в каком виде ему нужна Украина в контексте глобального разделения труда.
Он это Вам лично не скрывал? На ухо?
Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.
И что здесь плохого? Вот только не так как Вам в вашем рашистском КОБе рассказывают. Прибыль на Западе извлекает частный бизнес в основном, а не государства. Чувствуете разницу? Мл-ны юридических и физических лиц в отдельности, а ни какое то аморфное соединение -коллективный Запад(которое втулили Вам в мозги КОБовцы)
Суверенность подразумевает ответственность, в том числе за ошибки.
Одна нормальная мысль. Только при чем это ко всему написанному выше? Вам бы хотелось не суверенности? Так вот война результат ваших хотелок. А кто хочет войны вольно или не вольно, тот или идиот или негодяй.
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