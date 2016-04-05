vitaliian написав:

alex_dvornichenko написав: Слишком неожиданным оказалось это безумие. Слишком неожиданным оказалось это безумие.

prodigy написав: вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно

не так, слишком безумным было то что говорили разведки. с 200 БТГ захватить пол Украины. Неожиданности как раз минимум, война идет 8 лет, от прямых переговоров с Зе фюрер отказывался, задвигал ультиматумы Байдену. Война было логическим продолжением этих событий. Тут и к разведкам не ходи. Я лично ожидал попытки рашистов взять донецкую-луганскую области в их админграницах. Зачем они ходили в Киев и Чернигов до сих пор не понимаю, наверное это был элемент торга, хотя бы потому что им дали возможность с тех позиций отступить. Мне (как невоенному не эксперту) кажется что отступающего врага бить легче чем наступающего.уважаемый капитан, прошу вас не горячитесь. Дури много и не только на форумах. Здесь по крайней мере люди умеют грамотно излагать свои мысли. То что пишут на фейсбуках и вайберах это вообще взрыв мозга.