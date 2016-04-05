crumd написав:Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.
Пипец ты вата или бот...а рашисткая империя всех вокруг завоёвывает, что бы последнюю рубашку отдать? Мы прекрасно понимаем, что все хотят жить лучше других за счёт других ! Но запад "грабит" цивилизовано, и даёт шанс крутиться - это рыночная экономика, а орда тупо приезжает на танках, грабит и убивает - имперская экономика! Почувствуй разницу.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 14 чер, 2022 22:21, всього редагувалось 3 разів.
crumd написав:Запад не может сдать Украину. Потому что Украина никогда не была частью западной цивилизации. Для этого надо как минимум быть католиками и писать латиницей.
А протестантом не? А православным грекам или болгарам? И обязательно писать латиницей? Жесть
Запад не скрывает в каком виде ему нужна Украина в контексте глобального разделения труда.
Он это Вам лично не скрывал? На ухо?
Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.
И что здесь плохого? Вот только не так как Вам в вашем рашистском КОБе рассказывают. Прибыль на Западе извлекает частный бизнес в основном, а не государства. Чувствуете разницу? Мл-ны юридических и физических лиц в отдельности, а ни какое то аморфное соединение -коллективный Запад(которое втулили Вам в мозги КОБовцы)
Суверенность подразумевает ответственность, в том числе за ошибки.
Одна нормальная мысль. Только при чем это ко всему написанному выше? Вам бы хотелось не суверенности? Так вот война результат ваших хотелок. А кто хочет войны, вольно или не вольно, тот или идиот или негодяй.
andrijk77 написав:Фактично я бачу тільки одну проблему(якщо ми переможем) - Росія може не погодитись з "поразкою" і в кінці кінців знову нападе. Це реальна майбутня проблема, зараз про це у нас ніхто не думає, але Захід безперечно прекрасно бачить цю проблему.
Це не майбутня, це нагальна проблема... Кацапія вже напала
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців "Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту".
Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством.
І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.
На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання"
Президент Зеленський прагне розпочати дискусію з приводу рівня корупції в Україні – на тлі того, що країни Європейської Унії вимагають від українців антикорупційної реформи для отримання статусу кандидата у члени ЄС. "Думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу" , – заявив Зеленський під час пресової конференції, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Як приклад Президент навів створені в країні НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд . "Ми працювали з державами-партнерами, з Венеційською комісією. Ми виконали велику роботу до війни", – додав він. Зеленський додав, що 100% із того, що могла зробити Україна, вона вже виконала. "Головна річ, яку Данія має знати: все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня, – це все пов'язано не зі вступом до ЄС. Ми робимо це для себе" , – сказав він.
Востаннє редагувалось jump в Сер 15 чер, 2022 07:48, всього редагувалось 1 раз.
Хейворд открыл несколько ящиков с ПТРК и убедился, что в них нет карточек с номером телефона, по которому можно проконсультироваться, если оружие неисправно. Инструкторы, обучающие украинских солдат, сказали ему, что им ничего неизвестно о какой-либо линии поддержки производителя Javelin компании Lockheed
навіть якби там був телефон тех.підтримки-це ніяким чином не допомогло вирішити проблему, компанія виробник ніколи не контактує с сержантом чи лейтенантом з такими питаннями до неї звертається представники сторони замовлення (мін.оборони, чи інші), але ніяк не солдат з полю бою (тим більше що погане знання англійської буде перешкодою в спілкуванні), впевнений що на брігаду знайдеться 3-4 військових які в справі по телефону передати проблему, але не все так просто (на 100% що Lockheed не буде допомагати, якщо це не вирішено керівництвом зверху )
jump написав:Президент Зеленський прагне розпочати дискусію з приводу рівня корупції в Україні – на тлі того, що країни Європейської Унії вимагають від українців антикорупційної реформи для отримання статусу кандидата у члени ЄС. "Думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу" , – заявив Зеленський під час пресової конференції, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Як приклад Президент навів створені в країні НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд . "Ми працювали з державами-партнерами, з Венеційською комісією. Ми виконали велику роботу до війни", – додав він. Зеленський додав, що 100% із того, що могла зробити Україна, вона вже виконала. "Головна річ, яку Данія має знати: все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня, – це все пов'язано не зі вступом до ЄС. Ми робимо це для себе" , – сказав він.
Давати хабарі та брати хабарі в українців в крові, це частина національного спадку. Потрібно проводити реферндум та вносити змінити до Конституції, легалізувати корупцію в Україні тому що перемогти її при такій підтримці населенням неможливо.
Журнал «Оборонний вісник» порахував чисельність ЗСУ та розміри бюджетів Міноборони за 1993-2022 роки – найбільше українська армія отримала у 2020 році – понад $5 млрд. Зауважимо, що урядові високопосадовці, зокрема й міністр оборони, зараз заявляють, що у 2022 році бюджет Міністерства оборони буде найбільшим за всю історію незалежної України. Проте, якщо перевести гривні у долари, то направді найбільший оборонний бюджет був у 2020 році ($5 млрд), бюджет же наступного року буде на другому місці ($4,8 млрд). А якщо ознайомитись з другою табличкою то можна побачити, що бюджет Міноборони у гривнях щороку є «найбільшим за всю історію незалежної України», у порівнянні з попередніми роками. Впевнені, що й бюджет 2023 року в свою чергу буде теж «найбільшим за всю історію...». У доларах бюджет Міноборони був менший за попередній у 1998, 1999, 2009 та 2021 роках.