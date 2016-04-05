RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1320132113221323>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:05

  crumd написав:Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.

Пипец ты вата или бот...а рашисткая империя всех вокруг завоёвывает, что бы последнюю рубашку отдать?
Мы прекрасно понимаем, что все хотят жить лучше других за счёт других !
Но запад "грабит" цивилизовано, и даёт шанс крутиться - это рыночная экономика, а орда тупо приезжает на танках, грабит и убивает - имперская экономика! Почувствуй разницу.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 14 чер, 2022 22:21, всього редагувалось 3 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 657
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 22:07

  crumd написав:Запад не может сдать Украину. Потому что Украина никогда не была частью западной цивилизации. Для этого надо как минимум быть католиками и писать латиницей.
А протестантом не? А православным грекам или болгарам? И обязательно писать латиницей? Жесть :)

Запад не скрывает в каком виде ему нужна Украина в контексте глобального разделения труда.
Он это Вам лично не скрывал? На ухо?
Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.
И что здесь плохого? Вот только не так как Вам в вашем рашистском КОБе рассказывают. Прибыль на Западе извлекает частный бизнес в основном, а не государства. Чувствуете разницу? Мл-ны юридических и физических лиц в отдельности, а ни какое то аморфное соединение -коллективный Запад(которое втулили Вам в мозги КОБовцы)
Суверенность подразумевает ответственность, в том числе за ошибки.
Одна нормальная мысль. Только при чем это ко всему написанному выше? Вам бы хотелось не суверенности? Так вот война результат ваших хотелок. А кто хочет войны, вольно или не вольно, тот или идиот или негодяй.
otg
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 23:36

  andrijk77 написав:Фактично я бачу тільки одну проблему(якщо ми переможем) - Росія може не погодитись з "поразкою" і в кінці кінців знову нападе. Це реальна майбутня проблема, зараз про це у нас ніхто не думає, але Захід безперечно прекрасно бачить цю проблему.

Це не майбутня, це нагальна проблема... Кацапія вже напала
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 997
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 00:05

  crumd написав:Извлечение прибыли - фундаментальный принцип западной цивилизации.

"Цитаты Великих людей". :D :D :D :D
Цікаво, а який фундаментальний принцип східних цивілізацій?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:29

У Празі закриють центр прийому українських біженців
Це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю, повідомила влада Праги.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7141277/
jump
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:45

Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
"Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту".

Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. :lol: :oops:

І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання" :mrgreen:

клован :lol:
jump
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:47

Президент Зеленський прагне розпочати дискусію з приводу рівня корупції в Україні – на тлі того, що країни Європейської Унії вимагають від українців антикорупційної реформи для отримання статусу кандидата у члени ЄС. "Думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу" :lol: , – заявив Зеленський під час пресової конференції, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Як приклад Президент навів створені в країні НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд :lol: . "Ми працювали з державами-партнерами, з Венеційською комісією. Ми виконали велику роботу до війни", – додав він. Зеленський додав, що 100% із того, що могла зробити Україна, вона вже виконала. "Головна річ, яку Данія має знати: все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня, – це все пов'язано не зі вступом до ЄС. Ми робимо це для себе" :mrgreen: , – сказав він.
Востаннє редагувалось jump в Сер 15 чер, 2022 07:48, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:47

  Василь-Рівне написав:https://focus.ua/voennye-novosti/519004-ukraincy-nuzhdayutsya-v-tehpodderzhke-amerikanskih-ptrk-javelin-the-washington-post


Хейворд открыл несколько ящиков с ПТРК и убедился, что в них нет карточек с номером телефона, по которому можно проконсультироваться, если оружие неисправно. Инструкторы, обучающие украинских солдат, сказали ему, что им ничего неизвестно о какой-либо линии поддержки производителя Javelin компании Lockheed

навіть якби там був телефон тех.підтримки-це ніяким чином не допомогло вирішити проблему, компанія виробник ніколи не контактує с сержантом чи лейтенантом
з такими питаннями до неї звертається представники сторони замовлення (мін.оборони, чи інші), але ніяк не солдат з полю бою (тим більше що погане знання англійської буде перешкодою в спілкуванні), впевнений що на брігаду знайдеться 3-4 військових які в справі по телефону передати проблему, але не все так просто (на 100% що Lockheed не буде допомагати, якщо це не вирішено керівництвом зверху )
prodigy
 
Повідомлень: 8024
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3009 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:11

  jump написав:Президент Зеленський прагне розпочати дискусію з приводу рівня корупції в Україні – на тлі того, що країни Європейської Унії вимагають від українців антикорупційної реформи для отримання статусу кандидата у члени ЄС. "Думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу" :lol: , – заявив Зеленський під час пресової конференції, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Як приклад Президент навів створені в країні НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд :lol: . "Ми працювали з державами-партнерами, з Венеційською комісією. Ми виконали велику роботу до війни", – додав він. Зеленський додав, що 100% із того, що могла зробити Україна, вона вже виконала. "Головна річ, яку Данія має знати: все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня, – це все пов'язано не зі вступом до ЄС. Ми робимо це для себе" :mrgreen: , – сказав він.

Давати хабарі та брати хабарі в українців в крові, це частина національного спадку.
Потрібно проводити реферндум та вносити змінити до Конституції, легалізувати корупцію в Україні тому що перемогти її при такій підтримці населенням неможливо. :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Журнал «Оборонний вісник» порахував чисельність ЗСУ та розміри бюджетів Міноборони за 1993-2022 роки – найбільше українська армія отримала у 2020 році – понад $5 млрд.
Зауважимо, що урядові високопосадовці, зокрема й міністр оборони, зараз заявляють, що у 2022 році бюджет Міністерства оборони буде найбільшим за всю історію незалежної України. Проте, якщо перевести гривні у долари, то направді найбільший оборонний бюджет був у 2020 році ($5 млрд), бюджет же наступного року буде на другому місці ($4,8 млрд).
А якщо ознайомитись з другою табличкою то можна побачити, що бюджет Міноборони у гривнях щороку є «найбільшим за всю історію незалежної України», у порівнянні з попередніми роками. Впевнені, що й бюджет 2023 року в свою чергу буде теж «найбільшим за всю історію...».
У доларах бюджет Міноборони був менший за попередній у 1998, 1999, 2009 та 2021 роках.

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/vsi-budgety-mou-1993-2022.html?m=1
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1320132113221323>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (29)
15.06.2022 09:59
ТАС (172)
15.06.2022 09:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.