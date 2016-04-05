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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1320132113221323
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:44

Основною тезою, яку Роман Ратушний просив пам'ятати і поширювати, була: «Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:52

  alexop написав:
Журнал «Оборонний вісник» порахував чисельність ЗСУ та розміри бюджетів Міноборони за 1993-2022 роки – найбільше українська армія отримала у 2020 році – понад $5 млрд.
Зауважимо, що урядові високопосадовці, зокрема й міністр оборони, зараз заявляють, що у 2022 році бюджет Міністерства оборони буде найбільшим за всю історію незалежної України. Проте, якщо перевести гривні у долари, то направді найбільший оборонний бюджет був у 2020 році ($5 млрд), бюджет же наступного року буде на другому місці ($4,8 млрд).
А якщо ознайомитись з другою табличкою то можна побачити, що бюджет Міноборони у гривнях щороку є «найбільшим за всю історію незалежної України», у порівнянні з попередніми роками. Впевнені, що й бюджет 2023 року в свою чергу буде теж «найбільшим за всю історію...».
У доларах бюджет Міноборони був менший за попередній у 1998, 1999, 2009 та 2021 роках.

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/vsi-budgety-mou-1993-2022.html?m=1

Да, есть ещё клоуны, которые игнорируют инфляцию. Уместно ли репостить их "выводы"?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:53

  jump написав:
клован :lol:

И этой новости уже порядка 20 лет.
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