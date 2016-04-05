Журнал «Оборонний вісник» порахував чисельність ЗСУ та розміри бюджетів Міноборони за 1993-2022 роки – найбільше українська армія отримала у 2020 році – понад $5 млрд. Зауважимо, що урядові високопосадовці, зокрема й міністр оборони, зараз заявляють, що у 2022 році бюджет Міністерства оборони буде найбільшим за всю історію незалежної України. Проте, якщо перевести гривні у долари, то направді найбільший оборонний бюджет був у 2020 році ($5 млрд), бюджет же наступного року буде на другому місці ($4,8 млрд). А якщо ознайомитись з другою табличкою то можна побачити, що бюджет Міноборони у гривнях щороку є «найбільшим за всю історію незалежної України», у порівнянні з попередніми роками. Впевнені, що й бюджет 2023 року в свою чергу буде теж «найбільшим за всю історію...». У доларах бюджет Міноборони був менший за попередній у 1998, 1999, 2009 та 2021 роках.