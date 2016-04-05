Bobua написав:Купа сторінок була про дирижаблі й троси для зупинки крилатих ракет... Цікаво, чим цей "стімпанк" скінчився? :) Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...
Втім, я от вже майже три місяці на фронті (де ротації...?) -- і дедалі менше розумію як співставити цю війну -- і ХХІст з його смартфонами, ШІ, квант.компами та ін. дивами... От не в'яжеться воно все купи. У першу світову, і навіть у другу -- все це копання окопів і арт.перестрілки -- це могло бути в новинку. Але ж нині вже аж ХХІст., Карл! Якщо в другу світову люди мали лише компаси, секундоміри, і дерев'яні рахівниці, то не могли, мабуть, триангулювати позиції ворогів (вогневі, чи радіостанції) в реал.часі. Але ж ХХІст! От щоразу коли ми на позиції користуємось рацією -- я чомусь уявляю, що ворожі системи, сучасні комп.системи, повинні миттєво виявляти ворожий сигнал, пеленгувати-триангулювати (і не трьома, а десятами точок), і давати їхній арті точні координати... І так само -- якщо чують/бачать постріли з арти. От як робить ця система визначення місця пострілів у Нью Йорку (стаття моск.мовою, укр. не знайшлась): https://tjournal.ru/flood/54386-nypd-gunshot І про компанію: About ShotSpotter, Inc. ShotSpotter is the leader in gunshot detection solutions that help law enforcement officials and security personnel identify, locate and deter gun violence. ShotSpotter offers its solutions on a SaaS-based subscription model. ShotSpotter is based in Newark, California.
І коли прилітають якісь "бомби" -- то не розумію, чи це таки працює сучасне техно, чи просто екстенсивний розвиток теми "єропланів" -- безпілотники з камерою, замість фанерних літачків зі спостерігачами, як то було, мабуть, ще століття тому...
Пробував працювати з безпілотником. Але то якось сумно. Цивільна (невійськова) модель. Беззахисна перед РЕБами. Координати не визначає. Треба намагатись співставити зображення (бічна проекція) з супутниковими фото (вигляд згори) на сусідньому планшеті, який вже і дасть координати...
Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.
І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування... Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху :) ) поглинала мільярди справжніх грошей...
Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти? :)
Наскільки я зрозумів зі слів успішного 5го подаючого прослуховувальника безпілотного ефіру тактика в артилериї проста: "бий та біжи", випустила батарея залп, ноги в руки і бігом геть поки не прилетіло у відповідь. Ось і весь ШІ та рокетсаєнс.
Щодо радіозв"язку, то є ППРЧ (frequency hopping), тобто стрибання по частотам, як у Блютуза чи WiFi, тільки в ширшому діапазоні частот. Теоретично можна заникатися на рівні білого шуму, але при бажанні можна виявити енергетичні аномалії та запеленгувати. Але не думаю, що працюють на таких високих технологіях.
Ти писав, що примітивну триангуляцію не можуть зробити на Андроіді/Айфоні... Але мобілко пеленгуюццо як два 2 пальці об асфальт.
Добре, що хоч рації захищені. Але тоді неясно, чому не пеленгують скупчення мобілок... Бо як є моб.покриття (укр.операторів) на позиціях -- так люди одразу на нього накидаються. Ніби з голодного краю... ;) А ще ж і люди на позиціях постійно нові. 4доби -- одні; ще 4 -- інші. І якщо ворог днями і тижнями може збирати статистку виходів у мережу, і бачить, що в ±одній точці "тусять" десятки телефонів, то...?
Або ж "стімпанковість" цієї війни ще краща, аніж здається на перший погляд. І москвини вже настільки деградували, що пеленгувати нездатні. :) Чи це і для них задорого? Я колись пробував визначати координати в смартфоні методом "на базі мережі", але виходило убого (у місті) -- коло радіусом з цілий км в програмці "ГуглМапс"... Отже, звичайні базові станції не роблять таке місцевизначення з високою точністю?
Але ще от таке -- коли збилась прошивка безпілотника, і він передавав "в ефір" дані gps -- то москвини майже одразу чомусь "накривали" поряд... Отже, деградація у них ще не повна. :( Ще можуть нагадити, якщо подавати їм можливості майже як "на блюдечку"...
jump написав:Президент Зеленський прагне розпочати дискусію з приводу рівня корупції в Україні – на тлі того, що країни Європейської Унії вимагають від українців антикорупційної реформи для отримання статусу кандидата у члени ЄС. "Думаю, що такої розвиненої антикорупційної інфраструктури, яка працює і під час війни, і до війни, як в Україні, немає в багатьох країнах Європейського Союзу" , – заявив Зеленський під час пресової конференції, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Як приклад Президент навів створені в країні НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд . "Ми працювали з державами-партнерами, з Венеційською комісією. Ми виконали велику роботу до війни", – додав він. Зеленський додав, що 100% із того, що могла зробити Україна, вона вже виконала. "Головна річ, яку Данія має знати: все, що ми робили щодо антикорупційної структури, щодо судової реформи, все, що ми робимо щодня, – це все пов'язано не зі вступом до ЄС. Ми робимо це для себе" , – сказав він.
Давати хабарі та брати хабарі в українців в крові, це частина національного спадку. Потрібно проводити реферндум та вносити змінити до Конституції, легалізувати корупцію в Україні тому що перемогти її при такій підтримці населенням неможливо.
Це у вас вона в крові, або в голові. Немає такого поняття "в крові" - це доведено наукою. Та і на практиці доведено - наприклад Грузія.
alex_dvornichenko написав:Мы прекрасно понимаем, что все хотят жить лучше других за счёт других ! Но запад "грабит" цивилизовано, и даёт шанс крутиться - это рыночная экономика, а орда тупо приезжает на танках, грабит и убивает - имперская экономика! Почувствуй разницу.
«Марковіч та інші проти Італії»: Справа стосується позовів про компенсацію шкоди, поданих заявниками в італійські суди у зв’язку з загибеллю їхніх родичів внаслідок повітряних бомбардувань Федеративної республіки Югославія. Усі десять заявників були громадянами колишньої Сербії і Чорногорії. Їхніх близьких родичів було вбито внаслідок бомбардування будівлі Національної телерадіокомпанії Сербії (далі – НТРС) у Бєлграді об’єднаними силами НАТО.
Bobua написав:Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі.
Великою наявною кількістю і відносною дешевизною. Не можна тисячі кілометрів фронту нищити високоточними боєприпасами. Неймовірно дорого вийде. Взагалі все, що має гарні вуха і очі і потужно допомагає у визначенні позицій ворога - воно найдорожче по ціні. А одночасно, воно ще і найвразливіше для звичайної дешевої арти. У цій війні на виснаження ми, з набагато менш бюджетною армією, можемо відносно дешевою артою нищити дороженні рашистські новинки. Тому цих новинок все менше, а війна все більше виглядає , як 2 світова. І в дешевих лампових озброєннях рашисти нас завалюють кількістю.
От, напр., на кожному посту є рація. Навіть дві. Але вони лише "для поговорити..." А могли би (здогадно): * передавати на базу звуки вибухів від "виходів" (для подальших розрахунків і визначення місцяперебування джерела); * передавати смс (замість довгих нудних перепитувань "повторіть, повторіть..." * передавати координати (рації з екраном мають блютуз) замість довго і ненадійно диктувати 2*5 цифр...
І все це можна було би якось автоматизувати, мабуть. Так -- аби не залежати від "людського чинника".
Хейворд открыл несколько ящиков с ПТРК и убедился, что в них нет карточек с номером телефона, по которому можно проконсультироваться, если оружие неисправно. Инструкторы, обучающие украинских солдат, сказали ему, что им ничего неизвестно о какой-либо линии поддержки производителя Javelin компании Lockheed
навіть якби там був телефон тех.підтримки-це ніяким чином не допомогло вирішити проблему, компанія виробник ніколи не контактує с сержантом чи лейтенантом з такими питаннями до неї звертається представники сторони замовлення (мін.оборони, чи інші), але ніяк не солдат з полю бою (тим більше що погане знання англійської буде перешкодою в спілкуванні), впевнений що на брігаду знайдеться 3-4 військових які в справі по телефону передати проблему, але не все так просто (на 100% що Lockheed не буде допомагати, якщо це не вирішено керівництвом зверху )
И даже если бы поддержка таки решила помочь:
Украинские командиры и западные добровольцы говорят, что бойцам не хватает учебных модулей, запасных батарей и других предметов первой необходимости, которые предоставляют американским военным.
первый же (ок, второй, после "попробуйте выключить его и включить снова") вопрос будет "а батарейки у вас свежие?"