Bobua написав:

Купа сторінок була про дирижаблі й троси для зупинки крилатих ракет...Цікаво, чим цей "стімпанк" скінчився? :)Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...Втім, я от вже майже три місяці на фронті (де ротації...?) -- і дедалі менше розумію як співставити цю війну -- і ХХІст з його смартфонами, ШІ, квант.компами та ін. дивами...От не в'яжеться воно все купи.У першу світову, і навіть у другу -- все це копання окопів і арт.перестрілки -- це могло бути в новинку. Але ж нині вже аж ХХІст., Карл!Якщо в другу світову люди мали лише компаси, секундоміри, і дерев'яні рахівниці, то не могли, мабуть, триангулювати позиції ворогів (вогневі, чи радіостанції) в реал.часі. Але ж ХХІст!От щоразу коли ми на позиції користуємось рацією -- я чомусь уявляю, що ворожі системи, сучасні комп.системи, повинні миттєво виявляти ворожий сигнал, пеленгувати-триангулювати (і не трьома, а десятами точок), і давати їхній арті точні координати... І так само -- якщо чують/бачать постріли з арти. От як робить ця система визначення місця пострілів у Нью Йорку (стаття моск.мовою, укр. не знайшлась):І про компанію: About ShotSpotter, Inc.ShotSpotter is the leader in gunshot detection solutions that help law enforcement officials and security personnel identify, locate and deter gun violence. ShotSpotter offers its solutions on a SaaS-based subscription model. ShotSpotter is based in Newark, California.І коли прилітають якісь "бомби" -- то не розумію, чи це таки працює сучасне техно, чи просто екстенсивний розвиток теми "єропланів" -- безпілотники з камерою, замість фанерних літачків зі спостерігачами, як то було, мабуть, ще століття тому...Пробував працювати з безпілотником. Але то якось сумно. Цивільна (невійськова) модель. Беззахисна перед РЕБами. Координати не визначає. Треба намагатись співставити зображення (бічна проекція) з супутниковими фото (вигляд згори) на сусідньому планшеті, який вже і дасть координати...Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування...Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху :) ) поглинала мільярди справжніх грошей...Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти? :)