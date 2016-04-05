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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1321132213231324
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:26

  Bobua написав:
  Hotab написав:
  Bobua написав:Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі.

Великою наявною кількістю і відносною дешевизною.
Не можна тисячі кілометрів фронту нищити високоточними боєприпасами. Неймовірно дорого вийде.
Взагалі все, що має гарні вуха і очі і потужно допомагає у визначенні позицій ворога - воно найдорожче по ціні. А одночасно, воно ще і найвразливіше для звичайної дешевої арти.
У цій війні на виснаження ми, з набагато менш бюджетною армією, можемо відносно дешевою артою нищити дороженні рашистські новинки. Тому цих новинок все менше, а війна все більше виглядає , як 2 світова. І в дешевих лампових озброєннях рашисти нас завалюють кількістю.



От, напр., на кожному посту є рація. Навіть дві.
Але вони лише "для поговорити..."
А могли би (здогадно):
* передавати на базу звуки вибухів від "виходів" (для подальших розрахунків і визначення місцяперебування джерела);
* передавати смс (замість довгих нудних перепитувань "повторіть, повторіть..."
* передавати координати (рації з екраном мають блютуз) замість довго і ненадійно диктувати 2*5 цифр...

І все це можна було би якось автоматизувати, мабуть.
Так -- аби не залежати від "людського чинника".
такая штука давно существует. Называется "контрбатарейный радар" и стОит сильно больше, чем рация.
В принципе, то же можно сказать про почти любое "рацпредложение": даже если идея лежит на поверхности, довести изделие до серийного выпуска и насытить войска обходится в миллионы/миллиарды. И занимает годы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:29

  mephala написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации.
нормальный уточняющий вопрос на ваш тезис "им дали возможность с тех позиций отступить".
Не готовы разъяснить - зачем было декларировать?


еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.

Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю.
Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного :D оточення ворога під Києвом я не бачив.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:29

  mephala написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации.
нормальный уточняющий вопрос на ваш тезис "им дали возможность с тех позиций отступить".
Не готовы разъяснить - зачем было декларировать?


еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.

Вот именно, "трактует".

А витальян что написал?
Он написал "я знаю намного больше". Так и поделился бы _фактами_, а уж с трактовками мы сами разберемся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:30

[quote="5446378:jump"]Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
"Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту".

Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. :lol: :oops:

І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання" :mrgreen:


так мы европа или как были совком так им и остались.
что он дурачка включает.Различается что ему докладывают и что люди выкладывают!
это как генерал или начальник на проверки---всё отмыли покрасили к его приезду и он такой ходит и восхищается какие мы крутые все.
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
Короче совок везде так и остался
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:32

  konstantin kirovograd написав:Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского? :-)))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:40

  juristkostya написав:
  konstantin kirovograd написав:Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского? :-)))

это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:59

  konstantin kirovograd написав:
  juristkostya написав:
  konstantin kirovograd написав:Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского? :-)))

это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама :D

Как оно на госслужбе происходит, я в курсе.
Хотел лишь уточнить, кто этот "он" :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00

  mephala написав:еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.

Тоже заметил эту явную связь "Стамбул-отход". Кто бы что не говорил.
Но детали "Стамбульского меморандума" мы, думаю, никогда не узнаем.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00

  konstantin kirovograd написав:Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизывать всё вокруг к приезду чиновника из Амстердама :D

Не перегибайте, все приличные люди перед гостями дома порядки наводят. Ну конечно траву красить в зелёный не нужно однозначно. Крайности они такие крайности.
alex_dvornichenko
 
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