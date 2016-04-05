Додано: Сер 15 чер, 2022 11:30

[quote="5446378:jump"]Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців"Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту".Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством.І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання"так мы европа или как были совком так им и остались.что он дурачка включает.Различается что ему докладывают и что люди выкладывают!это как генерал или начальник на проверки---всё отмыли покрасили к его приезду и он такой ходит и восхищается какие мы крутые все.Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.Короче совок везде так и остался