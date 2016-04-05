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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:26
Bobua написав: Hotab написав: Bobua написав:
Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі.
Великою наявною кількістю і відносною дешевизною.
Не можна тисячі кілометрів фронту нищити високоточними боєприпасами. Неймовірно дорого вийде.
Взагалі все, що має гарні вуха і очі і потужно допомагає у визначенні позицій ворога - воно найдорожче по ціні. А одночасно, воно ще і найвразливіше для звичайної дешевої арти.
У цій війні на виснаження ми, з набагато менш бюджетною армією, можемо відносно дешевою артою нищити дороженні рашистські новинки. Тому цих новинок все менше, а війна все більше виглядає , як 2 світова. І в дешевих лампових озброєннях рашисти нас завалюють кількістю.
От, напр., на кожному посту є рація. Навіть дві.
Але вони лише "для поговорити..."
А могли би (здогадно):
* передавати на базу звуки вибухів від "виходів" (для подальших розрахунків і визначення місцяперебування джерела);
* передавати смс (замість довгих нудних перепитувань "повторіть, повторіть..."
* передавати координати (рації з екраном мають блютуз) замість довго і ненадійно диктувати 2*5 цифр...
І все це можна було би якось автоматизувати, мабуть.
Так -- аби не залежати від "людського чинника".
такая штука давно существует. Называется "контрбатарейный радар" и стОит сильно больше, чем рация.
В принципе, то же можно сказать про почти любое "рацпредложение": даже если идея лежит на поверхности, довести изделие до серийного выпуска и насытить войска обходится в миллионы/миллиарды. И занимает годы.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:29
mephala написав:
еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили)
juristkostya написав: vitaliian написав:
ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации.
нормальный уточняющий вопрос на ваш тезис "им дали возможность с тех позиций отступить".
Не готовы разъяснить - зачем было декларировать?
что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.
Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю.
Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного
оточення ворога під Києвом я не бачив.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:29
mephala написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации.
нормальный уточняющий вопрос на ваш тезис "им дали возможность с тех позиций отступить".
Не готовы разъяснить - зачем было декларировать?
еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.
Вот именно, "трактует".
А витальян что написал?
Он написал "я знаю намного больше". Так и поделился бы _фактами_, а уж с трактовками мы сами разберемся.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:30
[quote="5446378:jump"]Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
"Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту".
Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством.
І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.
На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання"
так мы европа или как были совком так им и остались.
что он дурачка включает.Различается что ему докладывают и что люди выкладывают!
это как генерал или начальник на проверки---всё отмыли покрасили к его приезду и он такой ходит и восхищается какие мы крутые все.
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
Короче совок везде так и остался
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:32
konstantin kirovograd написав:
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского?
))
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juristkostya
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:40
juristkostya написав: konstantin kirovograd написав:
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского?
))
это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама
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Додано: Сер 15 чер, 2022 11:59
konstantin kirovograd написав: juristkostya написав: konstantin kirovograd написав:
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского?
))
это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама
Как оно на госслужбе происходит, я в курсе.
Хотел лишь уточнить, кто этот "он"
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00
mephala написав:
еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.
Тоже заметил эту явную связь "Стамбул-отход". Кто бы что не говорил.
Но детали "Стамбульского меморандума" мы, думаю, никогда не узнаем.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:00
konstantin kirovograd написав:
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизывать всё вокруг к приезду чиновника из Амстердама
Не перегибайте, все приличные люди перед гостями дома порядки наводят. Ну конечно траву красить в зелёный не нужно однозначно. Крайности они такие крайности.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:04
Bobua написав:
Але тоді неясно, чому не пеленгують скупчення мобілок.
Перенгують. І прилітає туди часто. Будьте обережні з цими "дебілками-мобілками" на передньому краї. І інших по рукам бийте.
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