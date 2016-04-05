Додано: Сер 15 чер, 2022 12:41

[/quote]это вы про Зеленского?))[/quote]это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалениюГде-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама[/quote]Так тут речь не о "вылизывании", а о докладах.Если по данным, представляемым "наверх" средств индивидуальной защиты хватает на всех бойцов, а по "соцмережам" ситуация сильно отличается...Тут причины совсем другие.На днях было сообщение о снятии черновицкого (если не ошибаюсь) губернатора.Дочка разговаривала с подругой, которая уехала во Франковск и там волонтёрит. Говорит: "Мы вам на Харьков отправляем такие продукты! Чего там только нет! Даже брендовые духи!". Ну да, а у нас получаем окорочка и перловку.В этом виноват, конечно, президент.[/quote]конечно царь хороший-это бояри плохие.а кто как не президент должен раставить в силовые структуры таких людей при которых не будут брать взятки и воровать гуманитарку.РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли