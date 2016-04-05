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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:11
konstantin kirovograd написав: juristkostya написав: konstantin kirovograd написав:
Будто он будучи лейтенантом или маленьким чиновником сам так не готовился к проверкам.
это вы про Зеленского?
))
это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама
Так тут речь не о "вылизывании", а о докладах.
Если по данным, представляемым "наверх" средств индивидуальной защиты хватает на всех бойцов, а по "соцмережам" ситуация сильно отличается...
Тут причины совсем другие.
На днях было сообщение о снятии черновицкого (если не ошибаюсь) губернатора.
Дочка разговаривала с подругой, которая уехала во Франковск и там волонтёрит. Говорит: "Мы вам на Харьков отправляем такие продукты! Чего там только нет! Даже брендовые духи!". Ну да, а у нас получаем окорочка и перловку.
В этом виноват, конечно, президент.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 15 чер, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:12
zxzx777 написав: mephala написав:
еще 23 марта в инете была инфа (с отсылкой что военные подтвердили) что группировка под Киевом попала в оперативное окружение. Что такое оперативное окружение не нужно пояснять?
А потом резко замутили в Турции очередное совещание и уже в начале апреля оказалось что все войска рашистов спокойно ушли из под Киева причем везя горы награбленного.
Так что каждый сам как хочет так и трактует данную цепочку событий.
Тоже заметил эту явную связь "Стамбул-отход". Кто бы что не говорил.
Связь "Стамбул-отход" была озвучена в официальном коммюнике этих переговоров, если что
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juristkostya
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:27
juristkostya написав:
Связь "Стамбул-отход" была озвучена в официальном коммюнике этих переговоров, если что
В официальном коммюнике: - радикальное сокращение боевой активности (или как там).
Закулисные переговоры: - мы понимаем, что с Киевом облом, дайте нам съ_аться по быстрому, а то мы вам сотню Буч устроим.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:30
andrijk777 написав:
Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю.
Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного
оточення ворога під Києвом я не бачив.
вы везде лично побывали или у вас личный штат разведчиков утверждая что никакого оперативного окружения не было?
я балдею с людей которые сами черпают инфу из инета а другим тыкают что их инфа из инета это не правда.
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mephala
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:35
alex_dvornichenko не треба шукати темного кота в темній кімнаті якщо його там немає. Переслідували, влаштовували засідки, де була така можливість. Але глобально, можливості наших військ були обмежені, солдати були виснажені місяцем боїв з переважаючим противником, росіяни відходили грамотно.
Коли твою позицію пару тижнів обстрілювали, а потім перестали - то перша думка буде - "Нарешті!", а не бігти дивитися, чому перестали обстрілювати.
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sashaqbl
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:37
sashaqbl написав:alex_dvornichenko
не треба шукати темного кота в темній кімнаті якщо його там немає. Переслідували, влаштовували засідки, де була така можливість. Але глобально, можливості наших військ були обмежені, солдати були виснажені місяцем боїв з переважаючим противником, росіяни відходили грамотно.
Коли твою позицію пару тижнів обстрілювали, а потім перестали - то перша думка буде - "Нарешті!", а не бігти дивитися, чому перестали обстрілювати.
Так я не говорю что такой договорняк был, а фантазирую, что могло звучать из уст "освободителей". Ясно дело их уничтожали при любой возможности, а бойцы на передке
даже если бы такая команда была, команду "не трогать" и не поняли, и проигнорировали бы.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:41
[/quote]это вы про Зеленского?
))[/quote]
это я пример привёл что как в ссср так и в украине ничего за 30 лет не изменилось. Сам вижу эти проверки сейчас и раньше в армии....к сожалению
Где-то в голландском селе никому в голову не придёт готовится и вылизовать всё вокруг к приезу чиновника из Амстердама
[/quote]
Так тут речь не о "вылизывании", а о докладах.
Если по данным, представляемым "наверх" средств индивидуальной защиты хватает на всех бойцов, а по "соцмережам" ситуация сильно отличается...
Тут причины совсем другие.
На днях было сообщение о снятии черновицкого (если не ошибаюсь) губернатора.
Дочка разговаривала с подругой, которая уехала во Франковск и там волонтёрит. Говорит: "Мы вам на Харьков отправляем такие продукты! Чего там только нет! Даже брендовые духи!". Ну да, а у нас получаем окорочка и перловку.
В этом виноват, конечно, президент.
[/quote]
конечно царь хороший-это бояри плохие.
а кто как не президент должен раставить в силовые структуры таких людей при которых не будут брать взятки и воровать гуманитарку.
РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:43
konstantin kirovograd написав:
П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли
с Марса прилетели, не иначе
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juristkostya
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:45
juristkostya написав: konstantin kirovograd написав:
П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли
с Марса прилетели, не иначе
к чему тут Марс. Тут всех кто гонит на Зеленского переводят в порохоботы.
Я написал что я не из них.
При чём тут марс-или вы думаете что все вокруг мастурбируют на кого-то из политического круга. Есть люди которые в политику вообще не вникают
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:48
konstantin kirovograd написав: juristkostya написав: konstantin kirovograd написав:
П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли
с Марса прилетели, не иначе
к чему тут Марс. Тут всех кто гонит на Зеленского переводят в порохоботы.
Я написал что я не из них.
При чём тут марс-или вы думаете что все вокруг мастурбируют на кого-то из политического круга. Есть люди которые в политику вообще не вникают
К тому, что политики вырастают из общества. Логичный его продукт.
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juristkostya
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