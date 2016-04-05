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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:52
sashaqbl написав:alex_dvornichenko
не треба шукати темного кота в темній кімнаті якщо його там немає. Переслідували, влаштовували засідки, де була така можливість. Але глобально, можливості наших військ були обмежені, солдати були виснажені місяцем боїв з переважаючим противником, росіяни відходили грамотно.
Коли твою позицію пару тижнів обстрілювали, а потім перестали - то перша думка буде - "Нарешті!", а не бігти дивитися, чому перестали обстрілювати.
Неужели так сложно связать логической цепочкой 3 события? После отвода войск с Киевской и Черниговской области переговоров БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. По крайней мере политических в том же формате или выше. Тем не менее переговоры в Стамбуле были оценены как "успешные". В чём же их успех?. Значит единственным предметом переговоров был отвод войск из названных областей. О чём собственно и договорились. Вряд ли рф согласилась бы на отвод войск под артогнем, для такого "отвода" переговоры были бы вообще не нужны.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:02
vitaliian написав: sashaqbl написав:alex_dvornichenko
не треба шукати темного кота в темній кімнаті якщо його там немає. Переслідували, влаштовували засідки, де була така можливість. Але глобально, можливості наших військ були обмежені, солдати були виснажені місяцем боїв з переважаючим противником, росіяни відходили грамотно.
Коли твою позицію пару тижнів обстрілювали, а потім перестали - то перша думка буде - "Нарешті!", а не бігти дивитися, чому перестали обстрілювати.
Неужели так сложно связать логической цепочкой 3 события? После отвода войск с Киевской и Черниговской области переговоров БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. По крайней мере политических в том же формате или выше. Тем не менее переговоры в Стамбуле были оценены как "успешные". В чём же их успех?. Значит единственным предметом переговоров был отвод войск из названных областей. О чём собственно и договорились. Вряд ли рф согласилась бы на отвод войск под артогнем, для такого "отвода" переговоры были бы вообще не нужны.
Логическая цепочка понятна.
Но вы претендовали на некое "знание". Поделитесь.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:14
vitaliian написав:
После отвода войск с Киевской и Черниговской области переговоров
правильна версія - після ганебної втечі від славної армії ЗСУ
pS більше не паліться і читайте правильну методичку
тут колаборантів не люблять
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:17
konstantin kirovograd написав:
.....
Так тут речь не о "вылизывании", а о докладах.
Если по данным, представляемым "наверх" средств индивидуальной защиты хватает на всех бойцов, а по "соцмережам" ситуация сильно отличается...
Тут причины совсем другие.
На днях было сообщение о снятии черновицкого (если не ошибаюсь) губернатора.
Дочка разговаривала с подругой, которая уехала во Франковск и там волонтёрит. Говорит: "Мы вам на Харьков отправляем такие продукты! Чего там только нет! Даже брендовые духи!". Ну да, а у нас получаем окорочка и перловку.
В этом виноват, конечно, президент.
конечно царь хороший-это бояри плохие.
а кто как не президент должен раставить в силовые структуры таких людей при которых не будут брать взятки и воровать гуманитарку.
РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.
П.С. я не порохобот,для меня все презы в Украине не достойные этого народа и земли
Я не о том, что "царь хороший-это бояри плохие".
Просто тут как-то обсуждали вопрос, кто наживается на войне. Это один из примеров.
Повторю - во всех
войнах, кто-то наживался. Кто-то воюет, погибает, а кто-то ворует и мародёрит. К сожалению, эта война ничем не отличается.
Ликвидировать воровство пока что не удалось никому в мире. Ни одному вождю, царю или президенту.vitaliian
"Логических цепочек" можно выстроить много. Но совсем не обязательно, что "логическая цепочка" верно отражает реальность.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:19
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:23
mephala написав: andrijk777 написав:
Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю.
Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного
оточення ворога під Києвом я не бачив.
вы везде лично побывали или у вас личный штат разведчиков утверждая что никакого оперативного окружения не было?
я балдею с людей которые сами черпают инфу из инета а другим тыкают что их инфа из инета это не правда.
А ви не балдійте.
Не скидайте всю "инфу из инета" в одну кучу.
Наприклад інфа з Вікі є набагато достовірнішою за інфу типу "в инете была инфа". Хоч і в Вікі є багато неправди/неточностей.
Зараз 21 століття, мені непотрібно бути особисто в місті подій, потрібно щоб це озвучили авторитетні джерела інформації. З таких джерел ніякого оточення під Києвом не було. Це все казки.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:31
vitaliian написав:
Неужели так сложно связать логической цепочкой 3 события? После отвода войск с Киевской и Черниговской области переговоров БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. По крайней мере политических в том же формате или выше. Тем не менее переговоры в Стамбуле были оценены как "успешные". В чём же их успех?. Значит единственным предметом переговоров был отвод войск из названных областей. О чём собственно и договорились. Вряд ли рф согласилась бы на отвод войск под артогнем, для такого "отвода" переговоры были бы вообще не нужны.
Переговори були заморожені по нашій ініциативі, після Бучі, хоча їх можна було згортати після бомбардування маріупольського драмтеатра. Путін свої рішення, з українською стороною, точно не погоджував. Північ вони б не втримали, партизанський край, навіть Херсон не втримають.
Наш обстріл відступаючих лише б затримав відступ і продовжив страждання мирних.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:33
Читаю и удивляюсь.
Откуда столько злобности?
Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага?
Или это опасно, на фронте и убить могут?
На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее.
Все знают, что наш коллега yanyura
находится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет.
Хоть бы кто-то выразил беспокойство.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:38
lapay написав:
Переговори були заморожені по нашій ініциативі, після Бучі, хоча їх можна було згортати після бомбардування маріупольського драмтеатра.
сами увидите противоречие или показать?
lapay написав:
Наш обстріл відступаючих лише б затримав відступ і продовжив страждання мирних.
это уже область догадок, я примерно так же думаю, предметом переговоров могли быть варианты "мирного отхода" или отход в догонку с нашей артилерией, при этом русня режет мирное население. Повторю это область догадок и домыслов, фактов что были такие условия у меня нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 чер, 2022 14:11, всього редагувалось 3 разів.
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