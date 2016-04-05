++10.40++ Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.
«Европейцы до сих пор удивляли Путина — и самих себя — своим единством, но сейчас грядут большие стрессы», — сказал Марк Леонард, соавтор доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) об изменении отношения к России. ....Опрос показал, что, несмотря на мощную поддержку в Европе заявки Украины на вступление в ЕС и политику Запада по разрыву связей с Москвой, многие избиратели в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, даже если это означает потерю территории Украиной.
++10.40++ Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.
моё мнение - нам сильно приукрашивают настроение людей во всем мире к войне в Украине. Нужно снять эти розовые очки и не пудрить людям мозги. Наша война для кого-то хайп как к примеру звёзд Голливуда или артистов(через месяц они благополучно забывают об этом) или вообще не на первом месте у большинства жителей планеты. Помнится нам уже втирали ЧТО ВЕСЬ МИР С НАМИ после крыма. Но в итоге даже санкции с которыми носились 8 лет после анексии Крыма по честному была фикция.
andrijk777 написав:Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю. Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного оточення ворога під Києвом я не бачив.
вы везде лично побывали или у вас личный штат разведчиков утверждая что никакого оперативного окружения не было? я балдею с людей которые сами черпают инфу из инета а другим тыкают что их инфа из инета это не правда.
А ви не балдійте. Не скидайте всю "инфу из инета" в одну кучу. Наприклад інфа з Вікі є набагато достовірнішою за інфу типу "в инете была инфа". Хоч і в Вікі є багато неправди/неточностей.
Зараз 21 століття, мені непотрібно бути особисто в місті подій, потрібно щоб це озвучили авторитетні джерела інформації. З таких джерел ніякого оточення під Києвом не було. Це все казки.
mephala хочу вам сказать спасибо за то что вы пишете правду, здесь уже стало нормой прикрываясь патриозмом лгать и в каждом искать колаборанта. Хотя все события гуглятся за минуту, но гуглить им лень а лгать всегда пожалуйста.
konstantin kirovograd написав:....... моё мнение - нам сильно приукрашивают настроение людей во всем мире к войне в Украине.
Это, в общем-то, понятно и оправданно - для поддержки морального духа.
Нужно снять эти розовые очки и не пудрить людям мозги. Наша война для кого-то хайп как к примеру звёзд Голливуда или артистов(через месяц они благополучно забывают об этом) или вообще не на первом месте у большинства жителей планеты.
Да чёрт с ними. Понятно, что сочувствие это хорошо, а бензин с газом всем хочется дешёвый. Да и на беженцев тратиться не хочется. Пусть хотят, лишь бы оружие дали и побольше, пока хайп не прошёл.
Загиблі мирні від обстрілів були і в Маріуполі. Бучанська різанина стала резонансною тільки після звільнення, коли було виявлено масове умисне вбивство мирних, зі зв'язаними руками, згвалтованих і спалених жінок. Хоча вбивство дітей в Маріуполі теж було умисним, воно не стало резонансним, на жаль.
ЛАД написав:Читаю и удивляюсь. Откуда столько злобности? Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага? Или это опасно, на фронте и убить могут? На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее.
Все знают, что наш коллега yanyura находится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет. Хоть бы кто-то выразил беспокойство.
на форумах (этот не исключение) либо принимают кого-то за гуру и слепо доверяют (уважают его мнение), либо если такого не нашлось продвигают мнение другого "гуру" с других форумов (т.каналов/инстаграмов/ютуба), иногда даже не ссылаясь на него(типа это мое собственное мнение(анализ)
вы ищите(конкретно не ВЫ) сообщество единомышленников для общения (подтверждения собственной т.з., черпания позитива), а по факту попадаете в "банку с пауками", где (иногда) остальные пауки настроены почему то именно к вам крайне враждебно (хотя, вы пытаетесь донести -что вы "СВОЙ"), но это не помогает, вам грубят (модераторы банят беспощадно), и после такого "классного" общения вы не можете до 3х ночи уснуть (плюс у самого в городе-воздушные тревоги по 4 раза на день, не говоря за тех кого регулярно бомбят/обстреливают ракетами или вообще оккупация )
потому и выходит, что нет смысла тратить время на форум, проще уделить время близким (или лишний раз погулять с собаками), или просто пройтись по городу(пока нет ВТ) берегите друг друга и свою страну, arrivederci
пс. сегодня на Привозе: подходит дедуля(лет под 70) к женщине (где его лет, продает зелень) и спрашивает: -Где Акоп? -в Еревани -Он что без меня в Еревани опять уехал? -я сказала Германии -я не расслышал -
++10.40++ Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.
Якось зловив себе на думці що це ж така сама пропаганда! У Путіна одна пропаганда. У Шольца своя. Адже Шольц прямо бреше про допомогу Україні і німці в це вірять(хочуть вірити). Сильно це відрізняється від пропаганди Путіна? - та майже нічим.