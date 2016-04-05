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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13251326132713281329>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:50

  vitaliian написав:
  lapay написав:Переговори були заморожені по нашій ініциативі, після Бучі, хоча їх можна було згортати після бомбардування маріупольського драмтеатра.
сами увидите противоречие или показать?

Покажіть, ніякого протиріччя не бачу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:00

++10.40++
Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.

http://surl.li/cfdtc

«Европейцы до сих пор удивляли Путина — и самих себя — своим единством, но сейчас грядут большие стрессы», — сказал Марк Леонард, соавтор доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) об изменении отношения к России.
....Опрос показал, что, несмотря на мощную поддержку в Европе заявки Украины на вступление в ЕС и политику Запада по разрыву связей с Москвой, многие избиратели в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, даже если это означает потерю территории Украиной.

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/justice-for-ukraine-overshadowed-by-cost-of-living-concerns-study-shows

Грустно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 чер, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:03

  lapay написав:
  vitaliian написав:
  lapay написав:Переговори були заморожені по нашій ініциативі, після Бучі, хоча їх можна було згортати після бомбардування маріупольського драмтеатра.
сами увидите противоречие или показать?

Покажіть, ніякого протиріччя не бачу.

про братскую могилу убитых 67 гражданских мужчин лиц сообщали еще 13 марта
https://ru.espreso.tv/v-buche-desyatki- ... opoznannye
а переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:11

  ЛАД написав:
++10.40++
Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.

http://surl.li/cfdtc
Грустно.

моё мнение - нам сильно приукрашивают настроение людей во всем мире к войне в Украине.
Нужно снять эти розовые очки и не пудрить людям мозги. Наша война для кого-то хайп как к примеру звёзд Голливуда или артистов(через месяц они благополучно забывают об этом) или вообще не на первом месте у большинства жителей планеты.
Помнится нам уже втирали ЧТО ВЕСЬ МИР С НАМИ после крыма. Но в итоге даже санкции с которыми носились 8 лет после анексии Крыма по честному была фикция.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:13

  andrijk777 написав:
  mephala написав:
  andrijk777 написав:Ну якщо "инете была инфа" то це 100% правда, зуб даю.
Ми всі слідкували за картами і ніякого ні оперативного ні неоперативного :D оточення ворога під Києвом я не бачив.


вы везде лично побывали или у вас личный штат разведчиков утверждая что никакого оперативного окружения не было?
я балдею с людей которые сами черпают инфу из инета а другим тыкают что их инфа из инета это не правда.

А ви не балдійте.
Не скидайте всю "инфу из инета" в одну кучу.
Наприклад інфа з Вікі є набагато достовірнішою за інфу типу "в инете была инфа". Хоч і в Вікі є багато неправди/неточностей.

Зараз 21 століття, мені непотрібно бути особисто в місті подій, потрібно щоб це озвучили авторитетні джерела інформації. З таких джерел ніякого оточення під Києвом не було. Це все казки.


у меня дежавю. как будто с Ладом разговариваю когда человек даже не пытается понять чужое мнение. От не поленился и полез в гугл. Надеюсь в браузере вас хоть не забанили?
https://www.unian.net/war/vsu-vzyali-okkupantov-v-kotel-pod-kievom-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11756146.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(2022)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:18

mephala хочу вам сказать спасибо за то что вы пишете правду, здесь уже стало нормой прикрываясь патриозмом лгать и в каждом искать колаборанта. Хотя все события гуглятся за минуту, но гуглить им лень а лгать всегда пожалуйста.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:19

  konstantin kirovograd написав:.......
моё мнение - нам сильно приукрашивают настроение людей во всем мире к войне в Украине.

Это, в общем-то, понятно и оправданно - для поддержки морального духа.
Нужно снять эти розовые очки и не пудрить людям мозги. Наша война для кого-то хайп как к примеру звёзд Голливуда или артистов(через месяц они благополучно забывают об этом) или вообще не на первом месте у большинства жителей планеты.

Да чёрт с ними. Понятно, что сочувствие это хорошо, а бензин с газом всем хочется дешёвый. Да и на беженцев тратиться не хочется. Пусть хотят, лишь бы оружие дали и побольше, пока хайп не прошёл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:про братскую могилу убитых 67 гражданских мужчин лиц сообщали еще 13 марта
https://ru.espreso.tv/v-buche-desyatki- ... opoznannye
а переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта.

Загиблі мирні від обстрілів були і в Маріуполі. Бучанська різанина стала резонансною тільки після звільнення, коли було виявлено масове умисне вбивство мирних, зі зв'язаними руками, згвалтованих і спалених жінок. Хоча вбивство дітей в Маріуполі теж було умисним, воно не стало резонансним, на жаль.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:19

  ЛАД написав:Читаю и удивляюсь.
Откуда столько злобности?
Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага?
Или это опасно, на фронте и убить могут?
На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее. :mrgreen:

Все знают, что наш коллега yanyura находится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет.
Хоть бы кто-то выразил беспокойство.


на форумах (этот не исключение) либо принимают кого-то за гуру и слепо доверяют (уважают его мнение), либо если такого не нашлось
продвигают мнение другого "гуру" с других форумов (т.каналов/инстаграмов/ютуба), иногда даже не ссылаясь на него(типа это мое собственное мнение(анализ)

вы ищите(конкретно не ВЫ) сообщество единомышленников для общения (подтверждения собственной т.з., черпания позитива), а по факту попадаете в "банку с пауками", где (иногда) остальные пауки настроены почему то именно к вам крайне враждебно (хотя, вы пытаетесь донести -что вы "СВОЙ"), но это не помогает, вам грубят (модераторы банят беспощадно), и после такого "классного" общения вы не можете до 3х ночи уснуть (плюс у самого в городе-воздушные тревоги по 4 раза на день, не говоря за тех кого регулярно бомбят/обстреливают ракетами или вообще оккупация )

потому и выходит, что нет смысла тратить время на форум, проще уделить время близким (или лишний раз погулять с собаками), или просто пройтись по городу(пока нет ВТ)
берегите друг друга и свою страну, arrivederci

пс. сегодня на Привозе: подходит дедуля(лет под 70) к женщине (где его лет, продает зелень) и спрашивает:
-Где Акоп?
-в Еревани
-Он что без меня в Еревани опять уехал?
-я сказала Германии :!:
-я не расслышал
-
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:21

  ЛАД написав:
++10.40++
Согласно опросу института Forsa, большинство жителей Германии считают правильным курс канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении войны в Украине. 68 процентов опрошенных не разделяют критику в отношении Шольца о слишком нерешительной помощи Киеву поставками вооружений. 83 процента респондентов поддерживают продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, лишь 14 процентов выступают против. Кроме того, опрос показал, что лишь 25 процентов жителей ФРГ верят в возможность достижения победы военным путем. 68 процентов опрошенных уверены, что в конечном итоге война может закончиться только посредством дипломатического урегулирования.

http://surl.li/cfdtc
Грустно.

Якось зловив себе на думці що це ж така сама пропаганда!
У Путіна одна пропаганда.
У Шольца своя. Адже Шольц прямо бреше про допомогу Україні і німці в це вірять(хочуть вірити).
Сильно це відрізняється від пропаганди Путіна? - та майже нічим.
andrijk777
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