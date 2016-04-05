Додано: Сер 15 чер, 2022 14:19

ЛАД написав: Читаю и удивляюсь.

Откуда столько злобности?

Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага?

Или это опасно, на фронте и убить могут?

На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее.



Все знают, что наш коллега yanyura находится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет.

Хоть бы кто-то выразил беспокойство. Читаю и удивляюсь.Откуда столько злобности?Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага?Или это опасно, на фронте и убить могут?На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее.Все знают, что наш коллеганаходится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет.Хоть бы кто-то выразил беспокойство.

на форумах (этот не исключение) либо принимают кого-то за гуру и слепо доверяют (уважают его мнение), либо если такого не нашлосьпродвигают мнение другого "гуру" с других форумов (т.каналов/инстаграмов/ютуба), иногда даже не ссылаясь на него(типа это мое собственное мнение(анализ)вы ищите(конкретно не ВЫ) сообщество единомышленников для общения (подтверждения собственной т.з., черпания позитива), а по факту попадаете в "банку с пауками", где (иногда) остальные пауки настроены почему то именно к вам крайне враждебно (хотя, вы пытаетесь донести -что вы "СВОЙ"), но это не помогает, вам грубят (модераторы банят беспощадно), и после такого "классного" общения вы не можете до 3х ночи уснуть (плюс у самого в городе-воздушные тревоги по 4 раза на день, не говоря за тех кого регулярно бомбят/обстреливают ракетами или вообще оккупация )потому и выходит, что нет смысла тратить время на форум, проще уделить время близким (или лишний раз погулять с собаками), или просто пройтись по городу(пока нет ВТ)берегите друг друга и свою страну, arrivederciпс. сегодня на Привозе: подходит дедуля(лет под 70) к женщине (где его лет, продает зелень) и спрашивает:-Где Акоп?-в Еревани-Он что без меня в Еревани опять уехал?-я сказала Германии-я не расслышал