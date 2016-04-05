lapay написав:Бучанська різанина стала резонансною тільки після звільнення, коли було виявлено масове умисне вбивство мирних, зі зв'язаними руками, згвалтованих і спалених жінок.
то есть 67 убитых мужчин в братской могиле недостаточно? Про изнасилования в Буче тоже есть инфа в итернете, о чём тоже было известно задолго до Стамбульских переговоров. Если вам лень гуглить это не отменяет вышесказанного. События в Буче были известны и освещены в СМИ раньше Стамбульских переговоров.
Странные у людей понятия о "правде". По той же ссылке конец заметки:
Как известно задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.
Интересно, как "пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины" представляет себе "продолжение наступления на Киев" частей, находящихся "в оперативном окружении наших сил". Неужели так сложно отличить оперативную информацию от пропаганды.
vitaliian написав:то есть 67 убитых мужчин в братской могиле недостаточно? Про изнасилования в Буче тоже есть инфа в итернете, о чём тоже было известно задолго до Стамбульских переговоров. Если вам лень гуглить это не отменяет вышесказанного. События в Буче были известны и освещены в СМИ раньше Стамбульских переговоров.
Інтернет не доказ. Власне, тоиу кацапам і зішли з рук чеченські звірства, бо там не було міжнародних кримінальних експертів, на відміну від Бучі. Орки на київщині ще до озвученого рішення путіна казали, що вони тут тільки до 25 березня. Ми не знаємо, які саме були в них плани, чи вони дійсно хотіли взяти Київ, чи тільки налякати, як з Тбілісі. Відступили, і слава богу - менше загинуло наших військових і цивільних.
Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных, которые защищают восточные регионы Украины.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Рашисты продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя.
Также оккупанты все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы. Перегруппировка россиян осуществляется на севере Украины для возобновления наступательной операции.
что там по ссылке про реку Ирпень сказано?
Очевидно журналист писавший статью выбрал не правильный текст для рекламы другой статьи и ссылки на неё. Потому что про реку Ирпень в ней ни слова. Но для вас эта ошибка стала моментом истины. А если загуглить то 29.03 у русни ресурсов хватало только отойти туда откуда пришли. Они даже еду у населения попрошайничали. Вот так они Киев брали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
prodigy Вы отчасти правы. Но практика показывает, что в этой ""банку с пауками" враждебно относятся не только ко мне. В роли "мальчика для битья" выступают периодически разные персонажи, в т.ч. и те, которые пытаются "наезжать" на меня. Для некоторых здесь я давно (ещё с политветки) не "свой". Да и не хочу быть для них "своим", т.к. считаю, что их взгляды и высказывания наносят прямой вред Украине. В Харькове, к сожалению, воздушные тревоги бывают значительно чаще 4 раз в день. И выстрелов по Харькову тоже обычно заметно больше 4 в день.
Странные у людей понятия о "правде". По той же ссылке конец заметки:
Как известно задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.
Интересно, как "пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины" представляет себе "продолжение наступления на Киев" частей, находящихся "в оперативном окружении наших сил". Неужели так сложно отличить оперативную информацию от пропаганды.
ЛАД я как то даже не сомневался что вы все именно так перекрутите. Вот то ваше "как известно" это чьи слова и на какое число? И конечно если власть решила выпустить рашистов - то и задачи ставились соответственные перед военными. Это настолько сложно для понимания?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 15 чер, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:....... что там по ссылке про реку Ирпень сказано?
Очевидно журналист писавший статью выбрал не правильный текст для рекламы другой статьи и ссылки на неё. Потому что про реку Ирпень в ней ни слова. Но для вас эта ошибка стала истиной.
Я прекрасно видел, на что ссылка. Но этот текст достаточно точно характеризует военную обстановку. Даже сегодня военная инициатива принадлежит росс. армии. Говорить об "оперативном окружении" 23.03.22 мог только "пресс-офицер". Понимаю Ваше желание ему верить, но...
Кстати, я, вроде, у Вас в чс. Во всяком случае, написать Вам в личку мне не удалось. Как Вы увидели мой пост?
ЛАД написав:Кстати, я, вроде, у Вас в чс. Во всяком случае, написать Вам в личку мне не удалось. Как Вы увидели мой пост?
ради освещения событий в Буче, я сделал исключение. Вы в чс не за вашу точку зрения (я ее как и раньше уважаю хоть в 90% случаев с ней не согласен) а чтобы прекратить бесполезные споры. Поэтому доказывать что в конце марта групировка рф под Бучей была небоеспособной (не что форсировать реку Ирпень) тоже не буду. Они уходили хромая на обе ноги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.