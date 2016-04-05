Додано: Сер 15 чер, 2022 14:41

ЛАД написав: По той же ссылке конец заметки: По той же ссылке конец заметки:

Как известно задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.

Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных, которые защищают восточные регионы Украины.



Об этом свидетельствуют данные британской разведки.



Рашисты продвигаются со стороны севера Харькова и юга Мариуполя.



Также оккупанты все еще пытаются обойти Николаев, продвигаясь на запад, в сторону Одессы.

Перегруппировка россиян осуществляется на севере Украины для возобновления наступательной операции.

только один нюанс вы "упустили" статьяа ссылка с этого месседжа куда ведёт вы не посмотели?я вам помогучто там по ссылке про реку Ирпень сказано?Очевидно журналист писавший статью выбрал не правильный текст для рекламы другой статьи и ссылки на неё. Потому что про реку Ирпень в ней ни слова. Но для вас эта ошибка стала моментом истины. А если загуглить то 29.03 у русни ресурсов хватало только отойти туда откуда пришли. Они даже еду у населения попрошайничали. Вот так они Киев брали.