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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13271328132913301331 ... 1333>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:05

  ЛАД написав:
  mephala написав:..... И конечно если власть решила выпустить рашистов - то и задачи ставились соответственные перед военными. .....

Это Вам лично Залужный сообщил? Или Зеленский?
По спецсвязи? :)


я просто ржу в голос. то есть "ЕСЛИ" вы не заметили в упор? вы не то что 80 лвл манипулятор а миллионного. но на мой вопрос так и не ответили чей был текст, зато пошли манипулировать дальше.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1834800930059636
"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України."
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:06

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Кстати, я, вроде, у Вас в чс. Во всяком случае, написать Вам в личку мне не удалось. Как Вы увидели мой пост?
ради освещения событий в Буче, я сделал исключение. Вы в чс не за вашу точку зрения (я ее как и раньше уважаю хоть в 90% случаев с ней не согласен) а чтобы прекратить бесполезные споры. Поэтому доказывать что в конце марта групировка рф под Бучей была небоеспособной (не что форсировать реку Ирпень) тоже не буду. Они уходили хромая на обе ноги.

Прекратить бесполезные споры можно и без чс.
С тем, что, к сожалению, инициативе и до сих пор не принадлежит нам (во всяком случае на оперативном, а не тактическом уровне) Вы не согласны?
Уж тем более об "оперативном окружении" 23.03 говорить не серьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:07

mephala
Ржите и дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:09

Из каких достоверных источников вот это вот все, что рашистов намеренно отпустили из-за договоренностей???
Вы пробовали силами пешего ополчения кого-то преследовать, когда уходящие сидят на броне, прикрываясь минными полями. А "преследующие" давно зарыты в в окопы и не имеют сил контратаковать??


Не путайте успешную оборону, находясь в городской черте, и попытку успешного наступления (преследования) , когда необходимо выйти из оборонных позиций и попадать под артобстрелы на свободном пространстве.


Если по прежнему никак не доходит, представьте как вы в углу успешно отбиваетесь дубиной от стаи собак, у вас прикрыта спина, вы сгруппированы. Но тут собаки решают убежать, и вы весь искусанный решаете за ними побежать. Догоните?? А что вы им сделаете, если они развернутся и снова начнут кусать??

И да, про окружение тоже не шлось там.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 чер, 2022 15:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Очевидно журналист писавший статью выбрал не правильный текст для рекламы другой статьи и ссылки на неё. Потому что про реку Ирпень в ней ни слова.
там була одна єдина новина про "оперативне оточення", яка базувалась на тому, що взяли Іванків і перерізали основний шлях постачання з Білорусі. Але по факту, Іванків на той момент був у кращому випадку, під обстрілами, і ніякого оперативного оточення вже не було, що можна легко перевірити по картах тих днів. І в наступні дні про це вже не згадували, в спростування скромно забули випустити.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:13

  ЛАД написав:Уж тем более об "оперативном окружении" 23.03 говорить не серьёзно.
со стороны житомирской области примерно к 20 марту всу подтянули войска и накрывали всю окупированную территорию артой до самой реки Днепр. Дорога на Чернобыль оставалась под контролем русни. Про то что они вывозили из награбленного писать не хочу, даже кота прихватили (его потом белорусские волонтеры передали хозяевам в Германию). Было вывезено много легкового частного транспорта, в т.ч. ланосы и новые пикапы украинских пограничников, с них снимали номера и рисовали букву V. То что похода на Киев не будет русские командиры знали за неделю-две до отступления-бегства, поэтому мародерили, обыскивали авто на блокпостах, отбирали деньги, ценные вещи и сами авто, но документы не трогали. В Буче в каком то из домов нашли разделанную тушку собаки. Со снабжением там было очень плохо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:15

  Hotab написав:Из каких достоверных источников вот это вот все, что рашистов намеренно отпустили из-за договоренностей???
Вы пробовали силами пешего ополчения кого-то преследовать, когда уходящие сидят на броне, прикрываясь минными полями. А "преследующие" давно зарыты в в окопы и не имеют сил контратаковать??


Не путайте успешную оборону, находясь в городской черте, и попытку успешного наступления (преследования) , когда необходимо выйти из оборонных позиций и попадать под артобстрелы на свободном пространстве.


Если по прежнему никак не доходит, представьте как вы в углу успешно отбиваетесь дубиной от стаи собак, у вас прикрыта спина, вы сгруппированы. Но тут собаки решают убежать, и вы весь искусанный решаете за ними побежать. Догоните?? А что вы им сделаете, если они развернутся и снова начнут кусать??


по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой?
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:15

  Hotab написав:
  Bobua написав:Але тоді неясно, чому не пеленгують скупчення мобілок.

Перенгують. І прилітає туди часто. Будьте обережні з цими "дебілками-мобілками" на передньому краї. І інших по рукам бийте.

Так можна ворожу арту викрить.
Десь далеченько невеличкий окоп, пару опудал в касках, якійся непотріб. С десяток найдешевших Sigma, які вміють автоматично відповідати на вхідний дзвінок. Один китаєць з андроїдом, встановленою прогою, яка вміє по списку телефонувать на ці Сігми та шось казать пару секунд.
В заданий час китаєць починає телефонувати...
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой

По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.

Зато когда дорога Бахмут-Лисичанск давно плотно простреливается, то это "нет-нет, никакого окружения нет".
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 чер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:22

  Hotab написав:
  mephala написав:по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой

По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.


ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.
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