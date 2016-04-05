Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41

vitaliian написав: ЛАД написав: Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. окружения не было был огнвой контроль. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Они вам и про жизнь на марсе расскажут. окружения не было был огнвой контроль. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Они вам и про жизнь на марсе расскажут.

Разговор начался именно с "оперативного окружения". Теперь Вы уже говорите об "огневом контроле". Да ещё и со слов "десятка участников тех событий". Спорить об огневом контроле не могу - данных не имею. Но, боюсь, что если бы даже доказал, что это было не так, то у вас с мефалой нашлись бы новые возражения.Поэтому только пару замечаний.1. Солдат и даже лейтенант/капитан на передовой вряд ли хорошо представляют оперативную обстановку.2. Сейчас дорога Бахмут-Северодонецк тоже под огневым контролем. Причём. наверняка значительно более жёстким (просто потому, что у росс. армии арты и боеприпасов значительно больше) Это означает, что наши войска там в окружении и выйти не могут?Далеко не всегда стоит полагаться на рассказы "очевидцев".