RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 132813291330133113321333>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:23

  mephala написав:
  Hotab написав:
  mephala написав:по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой

По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.


ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.



Их били и так, и так. И артой, и вертолетами, и самолётами. Только при чем тут окружение.
Может тогда у нас вся Украина в окружении, ведь она вся простреливается калибрами.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:26

vitaliian
О чём "знали русские командиры", понятия не имею. Но и Вы тоже. "Плохо со снабжением" и "оперативное окружение" абсолютно разные вещи.
Хорошие ответы дали Hotab и sashaqbl.
Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. Но без меня. У Вас есть достойный союзник мефала.
Почитайте, что считается оперативным окружением. Только не у "пресс-офицеров", а в военной науке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 чер, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:27

  mephala написав:у меня дежавю. как будто с Ладом разговариваю когда человек даже не пытается понять чужое мнение. От не поленился и полез в гугл. Надеюсь в браузере вас хоть не забанили?
https://www.unian.net/war/vsu-vzyali-okkupantov-v-kotel-pod-kievom-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11756146.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(2022)

Ок. Зайду здалеку.
Бачите, у мене дещо інше представлення цієї війни, а особливо війни в березні.
Коли Рейх напав на СРСР у нього було 4300000 людей, лінія фронту - десь в 2 рази менша. Концентрація військ майже в 10!!! разів більша ніж зараз. Лінія фронту була в 10 разів чіткіша ніж зараз.
Це означає що коли було оточення, то це було реальне оточення. І то, навіть тоді оточені війська частенько виходили з оточення.
Тому фактично оперативне оточення неможливе на цій війні. Можливе оточення типу Маріуполя, коли війська відрізані на багато кілометрів.
--------------------------------
Ваші "посилання" цього не пояснюють/не розуміють. Карт немає. Та що є, це не карта, а схема. Очевидно має місце поверхневе розуміння ситуації.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:29

  ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 чер, 2022 15:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13372
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:32

  Hotab написав:по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой
По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением.


начнем тогда с самого начала. что такое по вашему оперативное окружение?
mephala
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:34

vitaliian в росіян є вогневий контроль траси Бахмут-Лисичанськ...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль

Наскільки від був постійний та тісний??

Це коли батарея швидко з засади вискочила і обстріляла розвідану ціль , в потім швидко сховалась, це вогневий контроль?? Ну встигли когось накрити, колона скинула побитих з дороги і пішла далі. Це оточення (вогневий контроль)?

Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого.

  mephala написав:начнем тогда с самого начала. что такое по вашему оперативное окружение?

От ви нам і розкажіть, як ви це розумієте, і що було там.
А ще, чи є таке по відношенню до нашого угрупування в Лисичанську.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 чер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:36

  sashaqbl написав:vitaliian в росіян є вогневий контроль траси Бахмут-Лисичанськ.
и по этой трассе снабжаются наши войска а других дорог в округе нет? Что вы хотите этим сказать, что у русни в Буче/Гостомеле под нашим огнем было всё ок со снабжением? Есть сотни доказательств обратному.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13372
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:38

vitaliian я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огнвой контроль. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Они вам и про жизнь на марсе расскажут.

Разговор начался именно с "оперативного окружения". Теперь Вы уже говорите об "огневом контроле". Да ещё и со слов "десятка участников тех событий". Спорить об огневом контроле не могу - данных не имею. Но, боюсь, что если бы даже доказал, что это было не так, то у вас с мефалой нашлись бы новые возражения.
Поэтому только пару замечаний.
1. Солдат и даже лейтенант/капитан на передовой вряд ли хорошо представляют оперативную обстановку.
2. Сейчас дорога Бахмут-Северодонецк тоже под огневым контролем. Причём. наверняка значительно более жёстким (просто потому, что у росс. армии арты и боеприпасов значительно больше) Это означает, что наши войска там в окружении и выйти не могут?

Далеко не всегда стоит полагаться на рассказы "очевидцев".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 чер, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 132813291330133113321333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (816)
15.06.2022 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.