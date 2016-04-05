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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:23
mephala написав: Hotab написав: mephala написав:
по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой
По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.
ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.
Их били и так, и так. И артой, и вертолетами, и самолётами. Только при чем тут окружение.
Может тогда у нас вся Украина в окружении, ведь она вся простреливается калибрами.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:26
vitaliian
О чём "знали русские командиры", понятия не имею. Но и Вы тоже. "Плохо со снабжением" и "оперативное окружение" абсолютно разные вещи.
Хорошие ответы дали Hotab и sashaqbl.
Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. Но без меня. У Вас есть достойный союзник мефала.
Почитайте, что считается оперативным окружением. Только не у "пресс-офицеров", а в военной науке.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 15 чер, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:27
Ок. Зайду здалеку.
Бачите, у мене дещо інше представлення цієї війни, а особливо війни в березні.
Коли Рейх напав на СРСР у нього було 4300000 людей, лінія фронту - десь в 2 рази менша. Концентрація військ майже в 10!!! разів більша ніж зараз. Лінія фронту була в 10 разів чіткіша ніж зараз.
Це означає що коли було оточення, то це було реальне оточення. І то, навіть тоді оточені війська частенько виходили з оточення.
Тому фактично оперативне оточення неможливе на цій війні. Можливе оточення типу Маріуполя, коли війська відрізані на багато кілометрів.
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Ваші "посилання" цього не пояснюють/не розуміють. Карт немає. Та що є, це не карта, а схема. Очевидно має місце поверхневе розуміння ситуації.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:29
ЛАД написав:
Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога
по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 чер, 2022 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:32
Hotab написав:
по вашему оперативное окружение - это окружение пехотой
По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением.
начнем тогда с самого начала. что такое по вашему оперативное окружение?
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:34
vitaliian в росіян є вогневий контроль траси Бахмут-Лисичанськ...
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:36
vitaliian написав:
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль
Наскільки від був постійний та тісний??
Це коли батарея швидко з засади вискочила і обстріляла розвідану ціль , в потім швидко сховалась, це вогневий контроль?? Ну встигли когось накрити, колона скинула побитих з дороги і пішла далі. Це оточення (вогневий контроль)?
Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого.
mephala написав:
начнем тогда с самого начала. что такое по вашему оперативное окружение?
От ви нам і розкажіть, як ви це розумієте, і що було там.
А ще, чи є таке по відношенню до нашого угрупування в Лисичанську.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 15 чер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:36
sashaqbl написав:vitaliian
в росіян є вогневий контроль траси Бахмут-Лисичанськ.
и по этой трассе снабжаются наши войска а других дорог в округе нет? Что вы хотите этим сказать, что у русни в Буче/Гостомеле под нашим огнем было всё ок со снабжением? Есть сотни доказательств обратному.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:38
vitaliian я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:41
vitaliian написав: ЛАД написав:
Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огнвой контроль. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Они вам и про жизнь на марсе расскажут.
Разговор начался именно с "оперативного окружения". Теперь Вы уже говорите об "огневом контроле". Да ещё и со слов "десятка участников тех событий". Спорить об огневом контроле не могу - данных не имею. Но, боюсь, что если бы даже доказал, что это было не так, то у вас с мефалой нашлись бы новые возражения.
Поэтому только пару замечаний.
1. Солдат и даже лейтенант/капитан на передовой вряд ли хорошо представляют оперативную обстановку.
2. Сейчас дорога Бахмут-Северодонецк тоже под огневым контролем. Причём. наверняка значительно более жёстким (просто потому, что у росс. армии арты и боеприпасов значительно больше) Это означает, что наши войска там в окружении и выйти не могут?
Далеко не всегда стоит полагаться на рассказы "очевидцев".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 15 чер, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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