Додано: Сер 15 чер, 2022 15:57

vitaliian написав: Hotab написав: Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого. Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого. постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи. Инфы навалом. Источники давать не буду чтобы вы не умножали достойных людей на ноль. Эти причины удивительно не совпадут с вашей точкой зрения. sashaqbl написав: vitaliian я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли. я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли.

снабжение перекрыли полностью а отход не смогли. Ясно понятно. постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи. Инфы навалом. Источники давать не буду чтобы вы не умножали достойных людей на ноль. Эти причины удивительно не совпадут с вашей точкой зрения.снабжение перекрыли полностью а отход не смогли. Ясно понятно.

причинах

ни слова не говорил оотвода войск из-под Киева.Проблемы со снабжением наверняка были. Полностью ли было перекрыто снабжение, судить не берусь.Причины отвода могут быть разные.Как на мой взгляд, более обоснованная причина в том, что атака на Киев явно не удалась, достаточных сил у росс. армии для этого не было после срыва первоначальных планов (в частности, неудачи с десантом в Гостомеле).Сами по себе Буча/Ирпень России даром не нужны. Не было для них никакого смысла держать войска на невыгодных позициях без всяких перспектив, когда их можно использовать на других направлениях. Даже при нормальном снабжении любой адекватный военачальник в той ситуации отвёл бы войска.Отправление"а в чс не самое разумное решение. Он, конечно, не работник оперотдела Генштаба, но точно о военной теории знает больше практически всех присутствующих.Если Вы восприняли его слова "місія невиполніма" как сказки Андерсена, это говорит только том, что Вы не знакомы с военной наукой. Это не упрёк, для гражданского человека это вполне нормально, просто в таком случае надо более осторожно высказываться и стоит прислушиваться к более знающим людям.