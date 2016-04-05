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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:42
Hotab написав:
Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого.
постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи. Инфы навалом. Источники давать не буду чтобы вы не умножали достойных людей на ноль. Эти причины удивительно не совпадут с вашей точкой зрения.
sashaqbl написав:vitaliian
я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли.
снабжение двумя неделями ранее перекрыли полностью, после чего по инициативе рф активизировались переговоры.
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:46
mephala написав: Hotab написав:
По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.
ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.
Саме краще бити коли стоять на місці і не рухаються.
А загалом Hotab
все правильно написав, ви нічого не зрозуміли і реально показали свій низький рівень компетентності в цьому питанні.
Востаннє редагувалось andrijk777
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:47
vitaliian написав:
найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.
Тому що "місія невиполніма" була з їх боку.
А сидіти далі і чекати, поки їх партизани, ССО і періодичні нальоти арти будуть нищити - це тупо.
Але , щоб довести, що там було оперативне оточення , чи вогневий мішок, скажіть, яке по чисельності було там вороже угрупування, та який %% (приблизно) людей та техніки в результаті відходу
було втрачено. З оточення (хай оперативного) спробуй вийти без суттєвих втрат в процесі. І полонених нерідко чимало. Особливо з частин і підрозділвв, що прикривають відхід. Було таке??
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:48
Hotab написав:
Тому що "місія невиполніма" була з їх боку.
очень конкретно, по военному, в стиле сказок Андерсена. Вы тоже идете в чс к ЛАДу потому что спорить и ругаться с вами у меня желания нет. Ваши аргументы чистый троллинг собеседника. Причины были озвучены и лежат на поверхности гугла, но у вас какие то миссии в голове.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:54
vitaliian написав:
очень конкретно
Конкретніше нема куди.
Вам приклад зі зграєю собак не дійшов. Зграя сильніша, але від неї можна успішно відбиватись. Проте, коли зграя розуміє, що що крім постійного отримання по морді, добитись нічого не вийде, зграя тікає. Перемога це для того, хто відбивається? Хз. Але точно не поразка.
Чи можна догнати зграю і переломити ситуацію для себе? Навряд чи.
Про ЧС я не перший раз вже чую на свою адресу. Більше робіть, менше декларуйте.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 15 чер, 2022 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:55
еще инфа по теме дирежабле, вместо тросов дроны
Новая технология гуманного антишутинга.
Нелетальные дроны + иммерсивный VR + интеграция сети камер.
Компания Axon, мировой лидер в области высокотехнологического оружия для военных и правоохранительных органов, вчера официально объявила о начале разработки технологии гуманного антишутинга (пресечения массовых расстрелов), широкое применение которой запланировано на 2024 (investor.axon.com/2022-06-02-Axon-Announces-TASER-Drone-Development-to-Address-Mass-Shootings#assets_all.
Назначение технологии Axon TASER – максимум за минуту пресечь любую пальбу, начавшуюся в местах скопления людей (школы, торговые центры и т.д.), не убивая стрелка.
Технология основана на 3х столпах.
1. Интеграция в реальном времени сети всех камер (стационарных и нательных) в районе массовых скоплений людей.
2. Обучение и переподготовка экспертов-антишутеров на специальных тренажерах иммерсивной виртуальной реальности (VR) Active Shooter Response Training (axon.com/news/technology/vr-simulator-training-is-here-now-available-for-public-safety-to-increase-de-escalation-training.
3. Немедленное (до 60 сек от первого выстрела) выведение из строя стрелка с помощью дистанционно управляемых нелетальных дронов, оснащенных тазером (цифровой электрошокер нового поколения) (youtu.be/aqYYaW0izCw?t=65)
Востаннє редагувалось Alex Philidor
в Сер 15 чер, 2022 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:57
Hotab
vitaliian написав: Hotab написав:
Я б назвав би вогневим контролем , якби весь вихід /вхід був під постійним , або майже постійним вогнем. Але ж там не було і близько такого.
постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи. Инфы навалом. Источники давать не буду чтобы вы не умножали достойных людей на ноль. Эти причины удивительно не совпадут с вашей точкой зрения.
sashaqbl написав:vitaliian
я хочу сказати, що це не є оточення. Це проблема, але навіть при їхній перевазі в арті та безпілотниках, трасу "вогневим контролем" вони повністю перекрити не змогли.
снабжение перекрыли полностью а отход не смогли. Ясно понятно.
ни слова не говорил о причинах
отвода войск из-под Киева.
Проблемы со снабжением наверняка были. Полностью ли было перекрыто снабжение, судить не берусь.
Причины отвода могут быть разные.
Как на мой взгляд, более обоснованная причина в том, что атака на Киев явно не удалась, достаточных сил у росс. армии для этого не было после срыва первоначальных планов (в частности, неудачи с десантом в Гостомеле).
Сами по себе Буча/Ирпень России даром не нужны. Не было для них никакого смысла держать войска на невыгодных позициях без всяких перспектив, когда их можно использовать на других направлениях. Даже при нормальном снабжении любой адекватный военачальник в той ситуации отвёл бы войска.
Отправление Hotab
"а в чс не самое разумное решение. Он, конечно, не работник оперотдела Генштаба, но точно о военной теории знает больше практически всех присутствующих.
Если Вы восприняли его слова "місія невиполніма" как сказки Андерсена, это говорит только том, что Вы не знакомы с военной наукой. Это не упрёк, для гражданского человека это вполне нормально, просто в таком случае надо более осторожно высказываться и стоит прислушиваться к более знающим людям.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:57
Hotab написав: mephala написав:
начнем тогда с самого начала. что такое по вашему оперативное окружение?
От ви нам і розкажіть, як ви це розумієте, і що було там.
вы еврей что ли? отвечать вопросом на вопрос.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:58
Hotab написав: vitaliian написав:
очень конкретно
Конкретніше нема куди.
Вам приклад зі зграєю собак не дійшов. Зграя сильніша, але від неї можна успішно відбиватись. Проте, коли зграя розуміє, що що крім постійного отримання по морді, добитись нічого не вийде, зграя тікає. Перемога це для того, хто відбивається? Хз. Але точно не поразка.
Чи можна догнати зграю і переломити ситуацію для себе? Навряд чи.
Про ЧС я не перший раз вже чую на свою адресу. Більше робіть, менше декларуйте.
если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения? Можете не отвечать. Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:11
vitaliian написав:
..........
если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения? Можете не отвечать. Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже.
Вы меня поражаете.
Даже при полной безграмотности в военном деле неужели непонятно, что для обороны нужно меньше сил, чем для наступления или даже преследования отступающего врага?
А примеры у Hotab
"а как раз хорошие.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 15 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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