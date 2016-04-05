Hotab написав:

Из каких достоверных источников вот это вот все, что рашистов намеренно отпустили из-за договоренностей???Вы пробовали силами пешего ополчения кого-то преследовать, когда уходящие сидят на броне, прикрываясь минными полями. А "преследующие" давно зарыты в в окопы и не имеют сил контратаковать??Не путайте успешную оборону, находясь в городской черте, и попытку успешного наступления (преследования) , когда необходимо выйти из оборонных позиций и попадать под артобстрелы на свободном пространстве.Если по прежнему никак не доходит, представьте как вы в углу успешно отбиваетесь дубиной от стаи собак, у вас прикрыта спина, вы сгруппированы. Но тут собаки решают убежать, и вы весь искусанный решаете за ними побежать. Догоните?? А что вы им сделаете, если они развернутся и снова начнут кусать??И да, про окружение тоже не шлось там.