vitaliian написав:если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения?
ООО. Так наче вже і школярам відомо, що у атакуючих має бути кратна перевага. А що робити, якщо її нема, або крайність не того порядка?? Що робити, якщо треба 3-5, а є лише 2?? Може той, у кого перевага 0.5 (насправді, її відсутність) тепер має наступати і переслідувати??
vitaliian написав:Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже
Пробачте, що розчарував. ))) Побуду у вас в ЧС, поки розуму наберусь. Тільки не підводьте мене, не діставайте мене звідти)).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого. Подбешивают эти ура-крики об "окружении". Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.
ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.
Саме краще бити коли стоять на місці і не рухаються. А загалом Hotab все правильно написав, ви нічого не зрозуміли і реально показали свій низький рівень компетентності в цьому питанні.
сказал пипл который забанен даже в гугле. реальный спец и гуру.
vitaliian написав:.......... если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения? Можете не отвечать. Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже.
Вы меня поражаете. Даже при полной безграмотности в военном деле неужели непонятно, что для обороны нужно меньше сил, чем для наступления или даже преследования отступающего врага? А примеры у Hotab"а как раз хорошие.
вроде как никто и не предлагал бежать следом за отступающими. я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.
Hotab написав:Из каких достоверных источников вот это вот все, что рашистов намеренно отпустили из-за договоренностей??? Вы пробовали силами пешего ополчения кого-то преследовать, когда уходящие сидят на броне, прикрываясь минными полями. А "преследующие" давно зарыты в в окопы и не имеют сил контратаковать??
Не путайте успешную оборону, находясь в городской черте, и попытку успешного наступления (преследования) , когда необходимо выйти из оборонных позиций и попадать под артобстрелы на свободном пространстве.
Если по прежнему никак не доходит, представьте как вы в углу успешно отбиваетесь дубиной от стаи собак, у вас прикрыта спина, вы сгруппированы. Но тут собаки решают убежать, и вы весь искусанный решаете за ними побежать. Догоните?? А что вы им сделаете, если они развернутся и снова начнут кусать??
И да, про окружение тоже не шлось там.
Тем не менее, закидоны а-ля "надо было ворваться в Беларусь на плечах отступающего врага" продолжаются с конца марта. Инфантилизм на марше.
mephala , я не менше вашого хочу, щоб ми були зараз дуже сильні в мали можливість самі диктувати, куди і коли бити. Проте нажаль, це не так. Ми провели успішні оборонні операції, але не потрібно думати, що можемо зараз (чи могли тоді) більше. Вам би почитати історію 2 СВ. Поразки ЧА під Харковом. До чого вона привела на початку 1942 року. Ви дуже нагадуєте тих вождів, які готові були швидко закидати шапками "поверженного в осенее-зимней кампании врага".
mephala написав:........ я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.
Почитайте военную теорию.
ну так он же спец. пусть бы рассказал. а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.
Предлагаю всем посмотреть на карту боевых действий. Хотя бы на эту - https://deepstatemap.live/#7.75/49.278/35.730. И обратить внимание на стрелочки и их цвет. Вот когда там будет синих хотя бы треть от красных. тогда и поговорим об оперативных окружениях и инициативе. Сколько их сейчас?