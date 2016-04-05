RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13301331133213331334>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения?

ООО. Так наче вже і школярам відомо, що у атакуючих має бути кратна перевага. А що робити, якщо її нема, або крайність не того порядка??
Що робити, якщо треба 3-5, а є лише 2??
Може той, у кого перевага 0.5 (насправді, її відсутність) тепер має наступати і переслідувати??
  vitaliian написав:Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже


Пробачте, що розчарував. )))
Побуду у вас в ЧС, поки розуму наберусь. Тільки не підводьте мене, не діставайте мене звідти)).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:12

  andrijk777 написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:По моему , если какая-то батарея иногда может обстреливать дорогу, по которой идет снабжение , то это не называется оперативным окружением. Батарея уничтожается, тем более, что у нас их мало, а у рашистов для контрбатарейной борьбы ее полно. Не считая многого всего для этого.
Подбешивают эти ура-крики об "окружении".
Уже и применительно к Херсонской области смельчаки говорят об окружении мифическом. Дурдом какой-то.

ну не знаю вам виднее. когда рашисты наступали то их можно было артой бить а когда отступают то низзя так как арту уничтожат. пусть будет так.

Саме краще бити коли стоять на місці і не рухаються. :D :D :D
А загалом Hotab все правильно написав, ви нічого не зрозуміли і реально показали свій низький рівень компетентності в цьому питанні.


сказал пипл который забанен даже в гугле. реальный спец и гуру.
mephala
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:16

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения? Можете не отвечать. Ваши примеры с собаками не впечатлили. Ваш уровень военного эксперта тоже.

Вы меня поражаете.
Даже при полной безграмотности в военном деле неужели непонятно, что для обороны нужно меньше сил, чем для наступления или даже преследования отступающего врага?
А примеры у Hotab"а как раз хорошие.


вроде как никто и не предлагал бежать следом за отступающими. я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.
mephala
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:17

  Hotab написав:Из каких достоверных источников вот это вот все, что рашистов намеренно отпустили из-за договоренностей???
Вы пробовали силами пешего ополчения кого-то преследовать, когда уходящие сидят на броне, прикрываясь минными полями. А "преследующие" давно зарыты в в окопы и не имеют сил контратаковать??


Не путайте успешную оборону, находясь в городской черте, и попытку успешного наступления (преследования) , когда необходимо выйти из оборонных позиций и попадать под артобстрелы на свободном пространстве.


Если по прежнему никак не доходит, представьте как вы в углу успешно отбиваетесь дубиной от стаи собак, у вас прикрыта спина, вы сгруппированы. Но тут собаки решают убежать, и вы весь искусанный решаете за ними побежать. Догоните?? А что вы им сделаете, если они развернутся и снова начнут кусать??

И да, про окружение тоже не шлось там.

Тем не менее, закидоны а-ля "надо было ворваться в Беларусь на плечах отступающего врага" продолжаются с конца марта. Инфантилизм на марше.
juristkostya
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:18

  juristkostya написав:...... Инфантилизм на марше.

Дебилизм.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22445
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:18

mephala , я не менше вашого хочу, щоб ми були зараз дуже сильні в мали можливість самі диктувати, куди і коли бити. Проте нажаль, це не так. Ми провели успішні оборонні операції, але не потрібно думати, що можемо зараз (чи могли тоді) більше.
Вам би почитати історію 2 СВ.
Поразки ЧА під Харковом. До чого вона привела на початку 1942 року. Ви дуже нагадуєте тих вождів, які готові були швидко закидати шапками "поверженного в осенее-зимней кампании врага".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:20

  mephala написав:........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.

Почитайте военную теорию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22445
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:20

  juristkostya написав:Тем не менее, закидоны а-ля "надо было ворваться в Беларусь на плечах отступающего врага" продолжаются с конца марта. Инфантилизм на марше.

Сам придумал, сам возмутился
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6843
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:24

  ЛАД написав:
  mephala написав:........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.

Почитайте военную теорию.


ну так он же спец. пусть бы рассказал.
а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.
mephala
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:25

Предлагаю всем посмотреть на карту боевых действий.
Хотя бы на эту - https://deepstatemap.live/#7.75/49.278/35.730.
И обратить внимание на стрелочки и их цвет. Вот когда там будет синих хотя бы треть от красных. тогда и поговорим об оперативных окружениях и инициативе.
Сколько их сейчас?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22445
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 13301331133213331334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, pesikot, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (816)
15.06.2022 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.