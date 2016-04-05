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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:26
vitaliian написав:
постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.
Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:27
mephala написав:
ну так он же спец. пусть бы рассказал.
Я вище писав. Про ступінь вогневого контролю. Якихось цифр у визначенні "оперативне оточення" нема. Але щільного вогневого контролю там і близько не було.
mephala написав:
собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след
1. Собака не одна.
2. Кинутою палкою собаку не вбити.
Треба догагяти і мутозити їх. Всіх. Змогли б?
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:30
vitaliian написав:
если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения?
Оборона в городской застройке намного проще маневренных операций в лесах и болотах, особенно, если противник на технике, а у нас лёгкая пехота.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:32
Hotab написав: mephala написав:
собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след
1. Собака не одна.
2. Кинутою палкою собаку не вбити.
Треба догаеяти і мутозити їх. Всіх. Змогли б?
ну снаряд не палка - вбив би.
коли рашисти наступали їх також було багато й це арті не заважало їм насипати на марші.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:33
juristkostya написав:
..
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась.
сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:35
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.
Почитайте военную теорию.
ну так он же спец. пусть бы рассказал.
а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.
Может, он Вам здесь прочитает краткий курс военной тактики и стратегии?
Какой курс Вы ещё хотите прослушать?
А пример он приводил несколько другой. Прочитайте внимательно. От одной
собаки человек с дубиной обороняться
не будет, а просто изобьёт её в случае нападения.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:35
pesikot написав: juristkostya написав:
Тем не менее, закидоны а-ля "надо было ворваться в Беларусь на плечах отступающего врага" продолжаются с конца марта. Инфантилизм на марше.
Сам придумал, сам возмутился
просто процитировал флая
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:36
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.
Почитайте военную теорию.
ну так он же спец. пусть бы рассказал.
а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.
вероятность прибить псину насмерть таким способом крайне мала
Вероятность отстаться без дубинки в случае повторного нападения - 100-процентная
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:37
juristkostya написав:
Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал
vitaliian написав:
постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.
. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
Да ладно ...
Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:38
sequence написав: juristkostya написав:
..
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась.
сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта
Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами
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