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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 133113321333133413351336>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:26

  vitaliian написав:постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.

Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ну так он же спец. пусть бы рассказал.

Я вище писав. Про ступінь вогневого контролю. Якихось цифр у визначенні "оперативне оточення" нема. Але щільного вогневого контролю там і близько не було.

  mephala написав:собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след

1. Собака не одна.
2. Кинутою палкою собаку не вбити.

Треба догагяти і мутозити їх. Всіх. Змогли б?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:30

  vitaliian написав:если у ВСУ не было ресурсов бить убегающую и отрезанную от снабжения русню, как и чем собирались Киев защищать от нападения?

Оборона в городской застройке намного проще маневренных операций в лесах и болотах, особенно, если противник на технике, а у нас лёгкая пехота.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:32

  Hotab написав:
  mephala написав:собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след

1. Собака не одна.
2. Кинутою палкою собаку не вбити.

Треба догаеяти і мутозити їх. Всіх. Змогли б?


ну снаряд не палка - вбив би.
коли рашисти наступали їх також було багато й це арті не заважало їм насипати на марші.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:33

  juristkostya написав:..
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась.
сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:35

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.

Почитайте военную теорию.


ну так он же спец. пусть бы рассказал.
а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.

Может, он Вам здесь прочитает краткий курс военной тактики и стратегии?
Какой курс Вы ещё хотите прослушать?

А пример он приводил несколько другой. Прочитайте внимательно. От одной собаки человек с дубиной обороняться не будет, а просто изобьёт её в случае нападения.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:35

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Тем не менее, закидоны а-ля "надо было ворваться в Беларусь на плечах отступающего врага" продолжаются с конца марта. Инфантилизм на марше.

Сам придумал, сам возмутился
просто процитировал флая
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:36

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:........
я не даром уточнил у Хотаба что он понимает под оперативным окружением.

Почитайте военную теорию.


ну так он же спец. пусть бы рассказал.
а по поводу примера с собакой более уместная аллегория что когда собака начала убегать - поднять палку и кинуть в след что бы сдохла. а не убежала что бы потом напасть снова.
вероятность прибить псину насмерть таким способом крайне мала
Вероятность отстаться без дубинки в случае повторного нападения - 100-процентная :-)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:37

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.

Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

Да ладно ...
Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:38

  sequence написав:
  juristkostya написав:..
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась.
сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта

Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами :-)
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