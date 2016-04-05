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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13321333133413351336>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:39

  sequence написав:
  juristkostya написав:..
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась.
сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта

Взятие Киева наличными росс. силами после провала десанта и потери эффекта неожиданности было невозможно даже без проблем с логистикой, огромных потерь и отсутствии сплошного фронта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:40

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.

Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

Да ладно ...
Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу

Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:43

  juristkostya написав:
  pesikot написав:........
какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу

Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы

Тем более, что Чернигов оставался в тылу у войск, наступавших на Киев. Получить удар с тыла никому не хочется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:51

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери.
Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

Да ладно ...
Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу

Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы

Так вся стратегия строилась на десантах и ДРГ, а тут, оказывается, всё гораздо шире
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:........
какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу

Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы

Тем более, что Чернигов оставался в тылу у войск, наступавших на Киев. Получить удар с тыла никому не хочется.

Аргументы так себе ...

Под Черниговом стояло овердохрена, не проще ли было эту часть отправить со всех гусениц под Киев

А для защиты тыла достаточно было защищаться со стороны Чернигова
Но город обстреливали с четырех сторон, то есть реально окружили

Нестыковочки в ваших версиях
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:54

  ЛАД написав:Это, в общем-то, понятно и оправданно - для поддержки морального духа.

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. По его словам, подробности будут после нашей победы"

казалось бы, наоборот, победные реляции должны укреплять дух и это нужно именно сейчас.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55

  pesikot написав:
Нестыковочки в ваших версиях

Ещё раз: быстрый и безусловный успех наличными у РФ силами был возможен только в результате развала политической/управленческой системы.
Силы на периферии должны были "раздергивать" внимание, а после падения власти в Киеве - приступить к полицейским операциям на местах.
Все предельно логично
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:00

Поражаюсь.
Все стали специалистами в военной теории, не прослушав даже краткого курса.
Интересно, скоро на форуме филологи начнут опровергать, к примеру, квантовую механику? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:03

  juristkostya написав:..
Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами :-)

ИМХО, тогда бы обрезали нам снабжение и исход был бы неясен, а большая часть нашего войска стоит на Донбассе и в центре, шли бы катком.
Слава богу, что у них начальство не думает на два хода вперед
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:08

  kulikrom написав:
  ЛАД написав:Это, в общем-то, понятно и оправданно - для поддержки морального духа.

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. По его словам, подробности будут после нашей победы"

казалось бы, наоборот, победные реляции должны укреплять дух и это нужно именно сейчас.

Там же:
По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников.

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/nacpoliciya-predotvratila-terakt-protiv-vysshego-rukovodstva-ukrainy-enin-1625876.html
Возможно, чтобы не выдавать "оперативные источники", возможно, по др. причинам.
Точно не скажу. Я в Нацполиции не работаю. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:16

  sequence написав:
  juristkostya написав:..
Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами :-)

ИМХО, тогда бы обрезали нам снабжение и исход был бы неясен, а большая часть нашего войска стоит на Донбассе и в центре, шли бы катком.
Слава богу, что у них начальство не думает на два хода вперед

Брєд.
У випадку удару по Волині відгреби би по повній, тому що тут населення реально ненавидять москалів. Була б реальна партизанська війна, якої нажаль немає в південних регіонах(або я про неї не знаю).
andrijk777
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