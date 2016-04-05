juristkostya написав:.. Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
да, по ходу отсутствие сплошного фронта и проблемы с логистикой привело к огромным потерям личного состава и техники, тогда враг понял, что дело дрянь и авантюра провалилась. сейчас для нас все стало намного хуже. Тупо тяжелого вооружения не хватает и теперь у нас длинная логистика до фронта
Взятие Киева наличными росс. силами после провала десанта и потери эффекта неожиданности было невозможно даже без проблем с логистикой, огромных потерь и отсутствии сплошного фронта.
vitaliian написав:постарайтесь найти причины почему русня решила выйти из под Ирпеня/Бучи.
Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери. Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
Да ладно ... Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу
Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы
juristkostya написав:Вся стратегия РФ по захвату Киев строилась на десантах и дрг в правительственный квартал. Любой другой сценарий был невыполним наличными средствами. Только увеличивал потери. Как только план А провалился, они начали отход. Логичный шаг, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
Да ладно ... Если был такой план, то какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу
Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы
Так вся стратегия строилась на десантах и ДРГ, а тут, оказывается, всё гораздо шире
ЛАД написав:
juristkostya написав:
pesikot написав:........ какого хрена они окружили Чернигов и фигачили по городу
Для рассредоточения наших сил и внимания по фронту 2 т.км вместо концентрации на обороне столицы
Тем более, что Чернигов оставался в тылу у войск, наступавших на Киев. Получить удар с тыла никому не хочется.
Аргументы так себе ...
Под Черниговом стояло овердохрена, не проще ли было эту часть отправить со всех гусениц под Киев
А для защиты тыла достаточно было защищаться со стороны Чернигова Но город обстреливали с четырех сторон, то есть реально окружили
Ещё раз: быстрый и безусловный успех наличными у РФ силами был возможен только в результате развала политической/управленческой системы. Силы на периферии должны были "раздергивать" внимание, а после падения власти в Киеве - приступить к полицейским операциям на местах. Все предельно логично
juristkostya написав:.. Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами
ИМХО, тогда бы обрезали нам снабжение и исход был бы неясен, а большая часть нашего войска стоит на Донбассе и в центре, шли бы катком. Слава богу, что у них начальство не думает на два хода вперед
Брєд. У випадку удару по Волині відгреби би по повній, тому що тут населення реально ненавидять москалів. Була б реальна партизанська війна, якої нажаль немає в південних регіонах(або я про неї не знаю).