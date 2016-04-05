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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1333133413351336>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:18

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
Нестыковочки в ваших версиях

Ещё раз: быстрый и безусловный успех наличными у РФ силами был возможен только в результате развала политической/управленческой системы.
Силы на периферии должны были "раздергивать" внимание, а после падения власти в Киеве - приступить к полицейским операциям на местах.
Все предельно логично

Кажется, ты невнимательно читал

Для раздёргивания внимания, на примере Чернигова, можно было задействовать гораздо меньше сил

Но зачем-то они такой толпой стояли под Черниговом, вместо того, чтобы двинуть гусеницы на Киев

А стояли они с простой целью
Когда не удалось за 3 дня взять Киев, а им это не удалось. Как и Чернигов
Они начали тупо разрушать города, пока не получили хорошей мзды и не свалили
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:19

  ЛАД написав:
  kulikrom написав:
  ЛАД написав:Это, в общем-то, понятно и оправданно - для поддержки морального духа.

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин. По его словам, подробности будут после нашей победы"

казалось бы, наоборот, победные реляции должны укреплять дух и это нужно именно сейчас.

Там же:
По его словам, теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников.

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/nacpoliciya-predotvratila-terakt-protiv-vysshego-rukovodstva-ukrainy-enin-1625876.html
Возможно, чтобы не выдавать "оперативные источники", возможно, по др. причинам.
Точно не скажу. Я в Нацполиции не работаю. :)

О, давно не було замахів на Зеленського. Щось Офіс президента недопрацьовує. Як на мене має бути мінімум пару замахів на місяць. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні тут прочитав: "Наш обстріл відступаючих лише б затримав відступ і продовжив страждання мирних."
Чи чули/читали про обстріл з кулеметів направо/наліво при їх відступі через населенні пункти? Просто по хатах.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:27

  ЛАД написав:Поражаюсь.
Все стали специалистами в военной теории, не прослушав даже краткого курса.
Интересно, скоро на форуме филологи начнут опровергать, к примеру, квантовую механику? :)

Твоя проблемка в том, что ты начинаешь рассказывать мне, как и что было в Чернигове
Я же тебе за Харьков не рассказываю

А нынешняя война к военной теории не имеет никакого отношения

Достаточно простой практики ресурсов
Если ты что-то затеваешь, то убедись в наличии ресурсов

Ресурсов не было, но начали вторжение со всех сторон
А растягивать 150 тыщ на тысячекилометровый фронт можно только, если есть уверенность, что как только войдут, то везде начнут встречать с цветами

Собственно, встретили. Но не цветами
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:34

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:
Нестыковочки в ваших версиях

Ещё раз: быстрый и безусловный успех наличными у РФ силами был возможен только в результате развала политической/управленческой системы.
Силы на периферии должны были "раздергивать" внимание, а после падения власти в Киеве - приступить к полицейским операциям на местах.
Все предельно логично

Кажется, ты невнимательно читал

Для раздёргивания внимания, на примере Чернигова, можно было задействовать гораздо меньше сил

Можно подумать, они ради Чернигова намыливались.
На Черниговском или, скажем, Ахтырском направлениях было дофига войск просто потому, что это дороги из РФ в наши центральные области. Естественно, в перспективе эти силы должны были "размазаться" на Полтаву, Черкассы и так далее. Но до этого не дошло, а потом пришла команда на отступление
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:36

  pesikot написав:А нынешняя война к военной теории не имеет никакого отношения

Достаточно простой практики ресурсов
Если ты что-то затеваешь, то убедись в наличии ресурсов

Ресурсов не было, но начали вторжение со всех сторон
А растягивать 150 тыщ на тысячекилометровый фронт можно только, если есть уверенность, что как только войдут, то везде начнут встречать с цветами

Собственно, встретили. Но не цветами

Майже усі війни в світі починаються однаково: планується швидко розбити противника і швидко захопити його територію. Часом виходить, часом ні.
Наша війна зовсім не є унікальною. Зрозуміло що ми, українці вважаємо її якоюсь унікальною, але це не так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:40

  pesikot написав:..........
А нынешняя война к военной теории не имеет никакого отношения

К военной теории имеет отношение любая война.

Достаточно простой практики ресурсов
Если ты что-то затеваешь, то убедись в наличии ресурсов

Ресурсов не было, но начали вторжение со всех сторон
А растягивать 150 тыщ на тысячекилометровый фронт можно только, если есть уверенность, что как только войдут, то везде начнут встречать с цветами

Собственно, встретили. Но не цветами

Так на 1000 км и не растягивали. Было несколько достаточно узких направлений.
И кто знает, как развивались бы события в случае удачной десантной операции в Гостомеле.
А с расчётами на цветы действительно ошиблись. Крупно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:43

  juristkostya написав:Можно подумать, они ради Чернигова намыливались.

Ты уже начал сливаться

  juristkostya написав:На Черниговском или, скажем, Ахтырском направлениях было дофига войск просто потому, что это дороги из РФ в наши центральные области. Естественно, в перспективе эти силы должны были "размазаться" на Полтаву, Черкассы и так далее. Но до этого не дошло, а потом пришла команда на отступление

Может тебе глобус Украины подарить ?

Черниговское направление из РФ на наши центральные области ?
Чтобы так получилось, надо было па-любому Киев пройти

Ты хотя бы карту посмотри
Не буду тебе подсказывать, где и как Черниговская область граничит с РФ
Это тебе домашнее задание, как с Нибулоном
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:48

  andrijk777 написав:
  sequence написав:
  juristkostya написав:..
Да, лучше было бы воевать под Шацкими озёрами :-)

ИМХО, тогда бы обрезали нам снабжение и исход был бы неясен, а большая часть нашего войска стоит на Донбассе и в центре, шли бы катком.
Слава богу, что у них начальство не думает на два хода вперед

Брєд.
У випадку удару по Волині відгреби би по повній, тому що тут населення реально ненавидять москалів. Була б реальна партизанська війна, якої нажаль немає в південних регіонах(або я про неї не знаю).

У Вас дещо наївна уява про партизанську війну та її можливості.
Вона можлива, головним чином, на допомогу армії і працює повільно.
А от велика паніка була б точно.
Але задачі явно були інші. Не пов"язані з Західною Україною.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:49

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:А нынешняя война к военной теории не имеет никакого отношения

Достаточно простой практики ресурсов
Если ты что-то затеваешь, то убедись в наличии ресурсов

Ресурсов не было, но начали вторжение со всех сторон
А растягивать 150 тыщ на тысячекилометровый фронт можно только, если есть уверенность, что как только войдут, то везде начнут встречать с цветами

Собственно, встретили. Но не цветами

Майже усі війни в світі починаються однаково: планується швидко розбити противника і швидко захопити його територію. Часом виходить, часом ні.
Наша війна зовсім не є унікальною. Зрозуміло що ми, українці вважаємо її якоюсь унікальною, але це не так.

Не згоден

Війна взагалі - це не унікально

Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї
pesikot
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  #<1 ... 1333133413351336>
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