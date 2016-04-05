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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:53
pesikot написав: juristkostya написав:
Можно подумать, они ради Чернигова намыливались.
Ты уже начал сливаться
juristkostya написав:
На Черниговском или, скажем, Ахтырском направлениях было дофига войск просто потому, что это дороги из РФ в наши центральные области. Естественно, в перспективе эти силы должны были "размазаться" на Полтаву, Черкассы и так далее. Но до этого не дошло, а потом пришла команда на отступление
Может тебе глобус Украины подарить ?
Черниговское направление из РФ на наши центральные области ?
Чтобы так получилось, надо было па-любому Киев пройти
Ты хотя бы карту посмотри
Не буду тебе подсказывать, где и как Черниговская область граничит с РФ
Это тебе домашнее задание, как с Нибулоном
Откуда это стремление спорить с очевидным?
Чтобы проникнуть вглубь страны и начать рассредотачиваться, надо сначала пройти через приграничные области. Черниговская в их числе. Соответственно, на начальном этапе концентрация сил именно там будет максимальная, другой вариант невозможен физически
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:01
pesikot написав:
Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї
Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:09
andrijk777 написав: pesikot написав:
Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї
Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.
+ Афганщина.
Перемогла і Велику Британію, і СРСР, а США. Причому всіх повністю.
В"єтнам. Можна і ще пошукати приклади.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:11
ЛАД написав: andrijk777 написав: pesikot написав:
Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї
Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.
+ Афганщина.
Перемогла і Велику Британію, і СРСР, а США. Причому всіх повністю.
В"єтнам. Можна і ще пошукати приклади.
скажем откровенно, на фоне Финляндии 1939 года наше "сопротивление" - вообще не сопротивление.
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juristkostya
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