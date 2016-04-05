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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1333133413351336>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:49

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:А нынешняя война к военной теории не имеет никакого отношения

Достаточно простой практики ресурсов
Если ты что-то затеваешь, то убедись в наличии ресурсов

Ресурсов не было, но начали вторжение со всех сторон
А растягивать 150 тыщ на тысячекилометровый фронт можно только, если есть уверенность, что как только войдут, то везде начнут встречать с цветами

Собственно, встретили. Но не цветами

Майже усі війни в світі починаються однаково: планується швидко розбити противника і швидко захопити його територію. Часом виходить, часом ні.
Наша війна зовсім не є унікальною. Зрозуміло що ми, українці вважаємо її якоюсь унікальною, але це не так.

Не згоден

Війна взагалі - це не унікально

Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 17:53

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Можно подумать, они ради Чернигова намыливались.

Ты уже начал сливаться

  juristkostya написав:На Черниговском или, скажем, Ахтырском направлениях было дофига войск просто потому, что это дороги из РФ в наши центральные области. Естественно, в перспективе эти силы должны были "размазаться" на Полтаву, Черкассы и так далее. Но до этого не дошло, а потом пришла команда на отступление

Может тебе глобус Украины подарить ?

Черниговское направление из РФ на наши центральные области ?
Чтобы так получилось, надо было па-любому Киев пройти

Ты хотя бы карту посмотри
Не буду тебе подсказывать, где и как Черниговская область граничит с РФ
Это тебе домашнее задание, как с Нибулоном

Откуда это стремление спорить с очевидным?
Чтобы проникнуть вглубь страны и начать рассредотачиваться, надо сначала пройти через приграничные области. Черниговская в их числе. Соответственно, на начальном этапе концентрация сил именно там будет максимальная, другой вариант невозможен физически
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:01

  pesikot написав:Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї

Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:09

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї

Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.

+ Афганщина.
Перемогла і Велику Британію, і СРСР, а США. Причому всіх повністю.
В"єтнам. Можна і ще пошукати приклади.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:14

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:У випадку удару по Волині відгреби би по повній, тому що тут населення реально ненавидять москалів. Була б реальна партизанська війна, якої нажаль немає в південних регіонах(або я про неї не знаю).

У Вас дещо наївна уява про партизанську війну та її можливості.
Вона можлива, головним чином, на допомогу армії і працює повільно.
А от велика паніка була б точно.
Але задачі явно були інші. Не пов"язані з Західною Україною.

Ок. Я не зовсім коректно виразився.
Назвемо це не партизанською війною а "ополчением". Так як наступ рашистів не був суцільним і захоплена територія не контролювалась повністю, створювалось би ополчение, яке б і громило ворога з-за кута. Тим більше Польща рядом - можна отримувати припаси/зброю звідти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:15

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Можно подумать, они ради Чернигова намыливались.

Ты уже начал сливаться

  juristkostya написав:На Черниговском или, скажем, Ахтырском направлениях было дофига войск просто потому, что это дороги из РФ в наши центральные области. Естественно, в перспективе эти силы должны были "размазаться" на Полтаву, Черкассы и так далее. Но до этого не дошло, а потом пришла команда на отступление

Может тебе глобус Украины подарить ?

Черниговское направление из РФ на наши центральные области ?
Чтобы так получилось, надо было па-любому Киев пройти

Ты хотя бы карту посмотри
Не буду тебе подсказывать, где и как Черниговская область граничит с РФ
Это тебе домашнее задание, как с Нибулоном

Откуда это стремление спорить с очевидным?
Чтобы проникнуть вглубь страны и начать рассредотачиваться, надо сначала пройти через приграничные области. Черниговская в их числе. Соответственно, на начальном этапе концентрация сил именно там будет максимальная, другой вариант невозможен физически

Откуда это стремление всегда уводить в сторону ?

Напомню, начали с того, что стратегия РФ - это ДРГ и захват правительственного квартала

Но ты начал уводить в сторону
Так расскажи мне маршрут, как из РФ, через Чернигов можно попасть в центральные области Украины
Мне просто интересно, проведи маршрут

PS. Кстати, за тобой ещё Нибулон числится
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:20

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї

Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.

+ Афганщина.
Перемогла і Велику Британію, і СРСР, а США. Причому всіх повністю.
В"єтнам. Можна і ще пошукати приклади.

Чудово, у нас є всі шанси на перемогу

Коли не прийдеться шукати "хороших русских"
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:23

  pesikot написав:Откуда это стремление всегда уводить в сторону ?

Напомню, начали с того, что стратегия РФ - это ДРГ и захват правительственного квартала

Но ты начал уводить в сторону
Так расскажи мне маршрут, как из РФ, через Чернигов можно попасть в центральные области Украины
Мне просто интересно, проведи маршрут

PS. Кстати, за тобой ещё Нибулон числится
на все вопросы я уже ответил выше. Развернуто.
Если вы ответов не заметили или не поняли, то...то вы их не заметили или не поняли. Изложить ещё доступнее я не могу, уж простите.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:23

  alibob написав:Сьогодні тут прочитав: "Наш обстріл відступаючих лише б затримав відступ і продовжив страждання мирних."
Чи чули/читали про обстріл з кулеметів направо/наліво при їх відступі через населенні пункти? Просто по хатах.

Вони стріляли від страху, а могли і з танків стріляти. Щоб бити відступаючого ворога, треба наступати, тобто мати перевагу у техниці і живій силі, а в нас цього не було. Завжди краще швидко гнати ворога без бою, ніж повільно з боєм.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 18:25

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Але наша війна - унікальна
Тому що, ніхто не вирів, що ми будемо триматись так довго, але ми тримаемось
І проти нас воює країна, яка має більше населення і більше зброї

Малесенька Чечня перемогла Росію в 1996.

Щоб, потім, отримати ще одну війну

Потім Кадиров, якій воює проти нас
pesikot
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