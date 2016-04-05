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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:27
juristkostya написав: pesikot написав:
Откуда это стремление всегда уводить в сторону ?
Напомню, начали с того, что стратегия РФ - это ДРГ и захват правительственного квартала
Но ты начал уводить в сторону
Так расскажи мне маршрут, как из РФ, через Чернигов можно попасть в центральные области Украины
Мне просто интересно, проведи маршрут
PS. Кстати, за тобой ещё Нибулон числится
на все вопросы я уже ответил выше. Развернуто.
Если вы ответов не заметили или не поняли, то...то вы их не заметили или не поняли. Изложить ещё доступнее я не могу, уж простите.
То есть, ты ничего не изложил
Ты набросал некие фразы, которые между собой не связаны
Но я всё ещё ожидаю
маршрут, как из РФ, через Чернигов можно попасть в центральные области Украины
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:30
pesikot написав:
Для раздёргивания внимания, на примере Чернигова, можно было задействовать гораздо меньше сил
Но зачем-то они такой толпой стояли под Черниговом, вместо того, чтобы двинуть гусеницы на Киев
А стояли они с простой целью
Когда не удалось за 3 дня взять Киев, а им это не удалось. Как и Чернигов
Они начали тупо разрушать города, пока не получили хорошей мзды и не свалили
Ви ще в дев'ятнадцьотому році всіх запитували - чому Зеленський так ненавидить Порошенко? Отримали відповідь? Так само і про руйнування Чернігова - хто зна, для чого. Можливо була "показова порка", можливо ще щось, ии можемо тільки гадати.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:35
lapay написав: pesikot написав:
Для раздёргивания внимания, на примере Чернигова, можно было задействовать гораздо меньше сил
Но зачем-то они такой толпой стояли под Черниговом, вместо того, чтобы двинуть гусеницы на Киев
А стояли они с простой целью
Когда не удалось за 3 дня взять Киев, а им это не удалось. Как и Чернигов
Они начали тупо разрушать города, пока не получили хорошей мзды и не свалили
Ви ще в дев'ятнадцьотому році всіх запитували - чому Зеленський так ненавидить Порошенко? Отримали відповідь? Так само і про руйнування Чернігова - хто зна, для чого. Можливо була "показова порка", можливо ще щось, ии можемо тільки гадати.
Хоч хтось почав писати по суті, що все це повне безглуздя
А не шукати якусь стратегію в діях РФ, як харьківські юристи
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:42
Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.
Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) .
Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:53
Hotab написав:
Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.
Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) .
Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.
Даже при успешном захвате столицы локальные очаги сопротивления были неизбежны. Естественно, место их возникновения непредсказуемо. Максимум, что можно сделать - это сходу покрыть максимально возможную географию.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:17
Hotab написав:
Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.
Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) .
Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.
Вважаю, що плану взагалі ніякого не було
Окрім, ми заходимо, нас зустрічають квітами, садимо Януковича, він підписуємо все, що нам потрібно
А про Чернігів, то місто врятувало диво і наш мер
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:19
pesikot написав: Hotab написав:
Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.
Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) .
Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.
Вважаю, що плану взагалі ніякого не було
Окрім, ми заходимо, нас зустрічають квітами, садимо Януковича, він підписуємо все, що нам потрібно
А про Чернігів, то місто врятувало диво і наш мер
Згоден. Плюс коксу нюхнули і поперло.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:41
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:43
Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.
Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:47
andrijk777 написав:
.........
Ок. Я не зовсім коректно виразився.
Назвемо це не партизанською війною а "ополчением". Так як наступ рашистів не був суцільним і захоплена територія не контролювалась повністю, створювалось би ополчение, яке б і громило ворога з-за кута. Тим більше Польща рядом - можна отримувати припаси/зброю звідти.
Не очень понимаю, что Вы понимаете под ополчением. Поэтому обсуждать сложно.
Если ополчение, вооружённое ружьями/автоматами, то это = партизаны (по возможным действиям и эффективности).
Если ополчение Вы имеете ввиду, вооружённое серьёзно - танки, арта и т.д., то не знаю, возможно ли это (достаточно ли было на западе Украины такого оружия, сомневаюсь). Получить всё это из Польши... Сложно судить. Это зависело бы от слишком многих обстоятельств.
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