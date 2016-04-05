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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1335133613371338>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:52

  Hotab написав:Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.


Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) .
Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.

План, конечно, какой-то был. Оказался дерьмовым - другой вопрос. Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.
Основные цели, думаю, были Киев и юг (вплоть до Одессы).
Харьков, вероятно, рассчитывали взять наскоком. без особого сопротивления
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чем больше пройдет времени,тем больше будет легенд разных экспертов.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:02

  ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:08

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.

Я не о версиях, а о документах.
Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет.
А история в изложении "для народа", действительно, = мифология.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 чер, 2022 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:09

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.

Главный план РФ - это уничтожение Украины, как государства и уничтожение украинцев, как национальности

Тоже мне, бином Ньютона
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:16

"Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине" - https://www.dw.com/ru/opros-66-procentov-zhitelej-germanii-schitajut-rossiju-vinovnoj-v-vojne-v-ukraine/a-62140594
Но при этом
Большинство людей в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, даже если это будет означать территориальные потери для Украины, отмечают авторы исследования. Респонденты проявляли солидарность с Украиной, но Польша была единственной страной, в которой большинство опрошенных заявили, что наказание России за ее агрессию в отношении Украины должно быть приоритетом.

Вообще там есть интересные цифры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:18

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.

Я не о версиях, а о документах.
Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет.

план "Барбаросса" был опубликован
А документы СССР времен ВОВ засекречены до 2042 года
Ну то таке

Уже сейчас, не надо быть военным экспертом, чтобы понять - если в твоем городе по 4 воздушных тревоги в день, если по твоему городу фигачит РФ ракетами
То это РФ напала на Украину

И не надо искать хороших русских
Не надо уводить в сторону, а вот потом узнаем

Уже сейчас знаем обстрелы, уже сейчас знаем кто
И не оправдываем РФ, как это делаешь ты
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:19

  ЛАД написав:Я не о версиях, а о документах.

Документы тоже не сложно фальсифицировать. Вот так и живём.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:25

К вопросу об истории - ""Возвращение родине". В новых учебниках для Гонконга утверждается, что он не был колонией Британии" - https://www.bbc.com/russian/news-61812986. Вробе бы мелкое смещение акцентов, но тем не менее.
Учебники написаны для специального курса в гонконгских школах, посвященного идеалам гражданственности, законопослушности и патриотизма.

Этот предмет заменит либеральный курс, посвященный воспитанию самостоятельного критического мышления и идеям гражданского активизма и вовлеченности в общественные дела.

Китайские власти обрушились с критикой на этот курс во время массовых демократических протестов 2019 года, заявляя, что подобное образование вызвало радикализацию молодежи и привило ей ложные идеи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 20:53

  ЛАД написав:К вопросу об истории - ""Возвращение родине". В новых учебниках для Гонконга утверждается, что он не был колонией Британии" - https://www.bbc.com/russian/news-61812986. Вробе бы мелкое смещение акцентов, но тем не менее.


это мелочи
там Панчен-лама может переродиться в правильного коммуниста, если потребует партия, а то какие-то книжки
cohan
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