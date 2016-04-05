Hotab написав:Взагалі план дій орків скоріше за все і самі орки не мали. Основне мабуть таки було захопити столицю десантом та ДРГ, а щоб ніхто не допоміг ізвнє, то ще і колони відправили для відволікання сил та оточення (по можливості) столиці.
Столиця змогла організуватися завдяки виграному часу через невдачу висадки основного десанту (на полосу Гостомеля Іл-76) . Але як воно планувалось точно, думаю ми ніколи не дізнаємось. Рашисти люблять все секретити.
План, конечно, какой-то был. Оказался дерьмовым - другой вопрос. Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу. Основные цели, думаю, были Киев и юг (вплоть до Одессы). Харьков, вероятно, рассчитывали взять наскоком. без особого сопротивления
ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.
Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.
ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.
Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.
Я не о версиях, а о документах. Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет. А история в изложении "для народа", действительно, = мифология.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 чер, 2022 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.
Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.
Главный план РФ - это уничтожение Украины, как государства и уничтожение украинцев, как национальности
Большинство людей в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, даже если это будет означать территориальные потери для Украины, отмечают авторы исследования. Респонденты проявляли солидарность с Украиной, но Польша была единственной страной, в которой большинство опрошенных заявили, что наказание России за ее агрессию в отношении Украины должно быть приоритетом.
ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.
Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.
Я не о версиях, а о документах. Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет.
план "Барбаросса" был опубликован А документы СССР времен ВОВ засекречены до 2042 года Ну то таке
Уже сейчас, не надо быть военным экспертом, чтобы понять - если в твоем городе по 4 воздушных тревоги в день, если по твоему городу фигачит РФ ракетами То это РФ напала на Украину
И не надо искать хороших русских Не надо уводить в сторону, а вот потом узнаем
Уже сейчас знаем обстрелы, уже сейчас знаем кто И не оправдываем РФ, как это делаешь ты
К вопросу об истории - ""Возвращение родине". В новых учебниках для Гонконга утверждается, что он не был колонией Британии" - https://www.bbc.com/russian/news-61812986. Вробе бы мелкое смещение акцентов, но тем не менее.
Учебники написаны для специального курса в гонконгских школах, посвященного идеалам гражданственности, законопослушности и патриотизма.
Этот предмет заменит либеральный курс, посвященный воспитанию самостоятельного критического мышления и идеям гражданского активизма и вовлеченности в общественные дела.
Китайские власти обрушились с критикой на этот курс во время массовых демократических протестов 2019 года, заявляя, что подобное образование вызвало радикализацию молодежи и привило ей ложные идеи.
ЛАД написав:К вопросу об истории - ""Возвращение родине". В новых учебниках для Гонконга утверждается, что он не был колонией Британии" - https://www.bbc.com/russian/news-61812986. Вробе бы мелкое смещение акцентов, но тем не менее.
это мелочи там Панчен-лама может переродиться в правильного коммуниста, если потребует партия, а то какие-то книжки