Додано: Сер 15 чер, 2022 20:18

ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав: Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Когда-то узнаем. Но нескоро, я точно не доживу.

Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно. Выдадут какую то рафинированную версию. Правды мы уже никогда не узнаем. История вообще перекрученная всем кому не лень. Тут события наших дней уже имеют кучу трактовок и гипотез... а история так и подавно.

Я не о версиях, а о документах.

Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет. Я не о версиях, а о документах.Когда-то опубликуют. Как план "Барбаросса". Просто тогда это никого, кроме историков, интересовать не будет.

план "Барбаросса" был опубликованА документы СССР времен ВОВ засекречены до 2042 годаНу то такеУже сейчас, не надо быть военным экспертом, чтобы понять - если в твоем городе по 4 воздушных тревоги в день, если по твоему городу фигачит РФ ракетамиТо это РФ напала на УкраинуИ не надо искать хороших русскихНе надо уводить в сторону, а вот потом узнаемУже сейчас знаем обстрелы, уже сейчас знаем ктоИ не оправдываем РФ, как это делаешь ты