А що "при этом"? Власниця тупо заробляє бабки. Їй плювати на Україну, плювати на Росію, вона за добро у всьому світі, але вона заробляє бабки і все. Взагалі така прагматичність є типовою для німців. Ось Шольц вже 3 місяці лапшу вішає що поставить зброю, але одночасно збільшує закупки газу в РФ. Я б на місці Зеленського прямо заявив що Німеччина є союзником РФ. По факту так і є.
Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.
А що "при этом"? Власниця тупо заробляє бабки. Їй плювати на Україну, плювати на Росію, вона за добро у всьому світі, але вона заробляє бабки і все. Взагалі така прагматичність є типовою для німців. Ось Шольц вже 3 місяці лапшу вішає що поставить зброю, але одночасно збільшує закупки газу в РФ. Я б на місці Зеленського прямо заявив що Німеччина є союзником РФ. По факту так і є.
Видел сам ролик (из кафе). Могу как-то понять владелицу кафе. А вот блогер Миша Бур явный пророссийский кадр, который местами перекручивает слова и делает вид, что "не понимает" достаточно ясные вещи. Насчёт "законов Германии и демократии" он, конечно, прав, но вот "непонимание" украинки и её эмоций и того, что "Россия" 20 лет назад и сегодня - разные вещи.
Пора русофашиським собакам (і юристам, для яких "не всьо так однозначно") зрозуміти, що "Росія " це синонім слова "смерть", "кров" , "гвалтівник", мародер", "імперец" і "вбивця". І не дивуватись, що на це слово так реагують. Навіть якщо у нього там десь є друзі і родичі. Обов'язково хороші , які ж іще рузькі.
Он этнический немец. Его канал для этнических немцев. И это страна, куда он и другие этнические немцы вернулись и восстановили свое гражданство.
Этнический немец вполне может быть пророссийским. Уезжал он из СССР (или из России) не по политическим соображениям. И я сказал, что с точки зрения "законов Германии и демократии" он прав. Но есть и моральные аспекты. С учётом морали он должен был бы понимать и украинку, возмутившуюся названием кафе. Хотя, исходя из законов Германии, владелица кафе права и практически уверен, что она не переименует кафе. Для этого настроения немцев должны быть другими. Но... бомбят не их.
Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.
Вже всі відкрито ржуть їх обіцянок.
Німці мабуть щось знають тому і не поспішають.
СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ
Організатор схеми вже повідомив про підозру, повідомляє прес-служба відомства. За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження. А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток. У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн. грн., які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії.