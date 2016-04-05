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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1335133613371338
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:01

  ЛАД написав:"Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине" - https://www.dw.com/ru/opros-66-procento ... a-62140594
Но при этом

Согласен, что при этом:
https://www.youtube.com/watch?v=MKLkI4yC09w
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:15

  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине" - https://www.dw.com/ru/opros-66-procento ... a-62140594
Но при этом

Согласен, что при этом:
https://www.youtube.com/watch?v=MKLkI4yC09w

О, ещё одна консерва, как же вы любите заострять внимание на резонансах.
А может это постанова ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:29

  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине" - https://www.dw.com/ru/opros-66-procento ... a-62140594
Но при этом

Согласен, что при этом:
https://www.youtube.com/watch?v=MKLkI4yC09w

А що "при этом"?
Власниця тупо заробляє бабки. Їй плювати на Україну, плювати на Росію, вона за добро у всьому світі, але вона заробляє бабки і все.
Взагалі така прагматичність є типовою для німців.
Ось Шольц вже 3 місяці лапшу вішає що поставить зброю, але одночасно збільшує закупки газу в РФ.
Я б на місці Зеленського прямо заявив що Німеччина є союзником РФ. По факту так і є.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:36

  Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.

Вже всі відкрито ржуть їх обіцянок.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:49

  andrijk777 написав:
  Igneus написав:
  ЛАД написав:"Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине" - https://www.dw.com/ru/opros-66-procento ... a-62140594
Но при этом

Согласен, что при этом:
https://www.youtube.com/watch?v=MKLkI4yC09w

А що "при этом"?
Власниця тупо заробляє бабки. Їй плювати на Україну, плювати на Росію, вона за добро у всьому світі, але вона заробляє бабки і все.
Взагалі така прагматичність є типовою для німців.
Ось Шольц вже 3 місяці лапшу вішає що поставить зброю, але одночасно збільшує закупки газу в РФ.
Я б на місці Зеленського прямо заявив що Німеччина є союзником РФ. По факту так і є.

Видел сам ролик (из кафе).
Могу как-то понять владелицу кафе. А вот блогер Миша Бур явный пророссийский кадр, который местами перекручивает слова и делает вид, что "не понимает" достаточно ясные вещи. Насчёт "законов Германии и демократии" он, конечно, прав, но вот "непонимание" украинки и её эмоций и того, что "Россия" 20 лет назад и сегодня - разные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Согласен, что при этом

Пора русофашиським собакам (і юристам, для яких "не всьо так однозначно") зрозуміти, що "Росія " це синонім слова "смерть", "кров" , "гвалтівник", мародер", "імперец" і "вбивця".
І не дивуватись, що на це слово так реагують.
Навіть якщо у нього там десь є друзі і родичі. Обов'язково хороші , які ж іще рузькі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:24

  ЛАД написав:А вот блогер Миша Бур

Он этнический немец. Его канал для этнических немцев. И это страна, куда он и другие этнические немцы вернулись и восстановили свое гражданство.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:37

  Igneus написав:
  ЛАД написав:А вот блогер Миша Бур

Он этнический немец. Его канал для этнических немцев. И это страна, куда он и другие этнические немцы вернулись и восстановили свое гражданство.

Этнический немец вполне может быть пророссийским. Уезжал он из СССР (или из России) не по политическим соображениям. И я сказал, что с точки зрения "законов Германии и демократии" он прав. Но есть и моральные аспекты. С учётом морали он должен был бы понимать и украинку, возмутившуюся названием кафе. Хотя, исходя из законов Германии, владелица кафе права и практически уверен, что она не переименует кафе. Для этого настроения немцев должны быть другими. Но... бомбят не их.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:45

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.

Вже всі відкрито ржуть їх обіцянок.

Німці мабуть щось знають тому і не поспішають.

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ

Організатор схеми вже повідомив про підозру, повідомляє прес-служба відомства.
За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження.
А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток.
У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн. грн., які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії.


Детальніше: https://socportal.info/ua/news/na-lvivs ... su-detali/
Ukrainian
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