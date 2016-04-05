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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1336133713381339
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:59

Я не поклонник Притулы и не согласен со многими его выступлениями (особенно в интервью с Яниной Соколовой). И в этом интервью тоже согласен не совсем.
Но некоторые вещи поддерживаю двумя руками.

до 19.35. Ещё с 22.00 до 24.45 и с 6.50 до 09.04 (хотя в этом отрывке он несколько противоречит сам себе)
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:06

Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777 загальною вартістю $9 млн. Про це після зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн заявила Мінісерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє пресслужба канадського Міноборони.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:19

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.

Вже всі відкрито ржуть їх обіцянок.

Німці мабуть щось знають тому і не поспішають.

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ

Організатор схеми вже повідомив про підозру, повідомляє прес-служба відомства.
За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження.
А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток.
У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн. грн., які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії.


Детальніше: https://socportal.info/ua/news/na-lvivs ... su-detali/

А до чого тут німці і Німеччина?
Мені плювати що думають вороги України і поспішають вони кудись чи ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:31

andrijk777
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 00:16

  Ukrainian написав:andrijk777
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

А РФ заплатила 11 лярдів баксів за 100 днів війни.
А Україні пообіцяла 3 чи 4 РСЗВ.
Круто! Кращий друг України! Точніше не кращий, а другий після США, як сказав Шольц. :D :D :D
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