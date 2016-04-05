Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777 загальною вартістю $9 млн. Про це після зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн заявила Мінісерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє пресслужба канадського Міноборони.
Ukrainian написав:Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Та йди на 3 веселих букви зі своєю Німеччиною. Тим більше ти збрехав. Не могла вона підтвердити передачу бо
Навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня.
Вже всі відкрито ржуть їх обіцянок.
Німці мабуть щось знають тому і не поспішають.
СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ
Організатор схеми вже повідомив про підозру, повідомляє прес-служба відомства. За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного із рекламних холдингів України. Разом із спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадових осіб ЗСУ. Зокрема, приймали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження. А потім замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ продавали товари, одержуючи прибуток. У ході обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму близько 25 млн. грн., які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії.
andrijk777 Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Ukrainian написав:andrijk777 Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
А РФ заплатила 11 лярдів баксів за 100 днів війни. А Україні пообіцяла 3 чи 4 РСЗВ. Круто! Кращий друг України! Точніше не кращий, а другий після США, як сказав Шольц.