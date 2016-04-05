Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777 загальною вартістю $9 млн. Про це після зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн заявила Мінісерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє пресслужба канадського Міноборони.
andrijk777 Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Ukrainian написав:andrijk777 Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
А РФ заплатила 11 лярдів баксів за 100 днів війни. А Україні пообіцяла 3 чи 4 РСЗВ. Круто! Кращий друг України! Точніше не кращий, а другий після США, як сказав Шольц.
💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.
В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров.
"Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.
В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.
Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет. https://t.me/rozumaha/14235
💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.
В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров.
"Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.
В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.
Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет. https://t.me/rozumaha/14235
Німці можуть ще раз подякувати Меркель за закриті АЄС
В политике восприятие определяется контекстом. Одно и то же действие в разных обстоятельствах будет интерпретировано совершенно по-разному. В момент, когда глава государства силён, он может без проблем увольнять своих подчинённых. С точки зрения общественного мнения это выглядит как ещё одно доказательство того, что он крут. Совсем другое дело — когда лидер слабеет. В таких ситуациях отставки нередко воспринимаются как истерика. Они лишь усиливают ощущение того, что правитель растерянно мечется, пытаясь спасти проигранную партию. Обычно за такими вещами следует дальнейшее падение рейтингов и постепенное снижение управляемости. Если этот процесс оказывается достаточно длительным и устойчивым, то в какой-то момент бюрократия из режима «чего изволите?» переключается в формат «спасайся кто может». После этого приказы начальства уже не столько исполняются, сколько саботируются. Собственно, именно тогда и начинаются революции. В России тренды на ослабление экономики и снижение уровня жизни обозначились вполне явственно. Победами на фронте даже не пахнет, и это делегитимизирует Путина всё больше. Его образ ведь когда-то создавался исключительно с опорой на силу, и никаких других батареек, чтобы заставить его сиять как прежде, в распоряжении Кремля нет. Если всё и дальше будет идёт подобным образом, то не за горами тот день, когда уволить кого-нибудь из высшего руководства государства будет для Путина себе дороже. Чтобы было понятнее, о чем речь, можно вспомнить историю падения Чаушеску. Окончательно его судьба была решена в тот момент, когда он попытался переложить ответственность за свои ошибки на министра обороны страны, обвинив того в предательстве и отправив его в отставку. Что произошло дальше — не очень понятно. По официальной версии уволенный покончил с собой, по неофициальной — его убили агенты «Секуритате». В любом случае, происшествие стало толчком к массовому переходу армии на сторону протестовавших на улицах граждан. После этого уже ничто не могло спасти диктатора. Можно было бы предположить, что уволенный министр был как-то по особому популярен, но это было совершенно не так. Возможно, он был дорог для высшего генералитета, но в среде младших офицеров и тем более рядовых его не любили. Армия восстала именно по той причине, о которой я написал выше. Она решила, что «Гений Карпат» впал в истерику и, значит, он окончательно проиграл.
Возможно Путин не увольняет явно дискредитировавших себя Шойгу и Герасимова (хотя последний даже отсутствовал на Параде Победы — «МО») именно потому, что он понимает: интерпретации по итогам этого шага окажутся слишком для него невыгодными. Как представляется, российская политическая система сейчас уверенно движется в направлении коллективного руководства. Через какое-то время персонализм имеет все шансы уйти в историю. Когда Путин ослабеет настолько, что вынужден будет убеждать, а не приказывать, это будет уже другая страна
ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.
Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів...
Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання. Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті... Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...