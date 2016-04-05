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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1337133813391340>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:06

Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777 загальною вартістю $9 млн. Про це після зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн заявила Мінісерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє пресслужба канадського Міноборони.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:31

andrijk777
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 00:16

  Ukrainian написав:andrijk777
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

А РФ заплатила 11 лярдів баксів за 100 днів війни.
А Україні пообіцяла 3 чи 4 РСЗВ.
Круто! Кращий друг України! Точніше не кращий, а другий після США, як сказав Шольц. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пару хвилин тому ЗСУ нанесли удар н.п Розсохувате Харківська область.

На відстань більше 50 км від лінії фронту.
alexop
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:45

💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.

В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров.

"Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.

В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.

Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет.
https://t.me/rozumaha/14235
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:54

  vitaliian написав:
💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.

В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров.

"Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.

В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.

Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет.
https://t.me/rozumaha/14235

Німці можуть ще раз подякувати Меркель за закриті АЄС :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:02

В политике восприятие определяется контекстом. Одно и то же действие в разных обстоятельствах будет интерпретировано совершенно по-разному. В момент, когда глава государства силён, он может без проблем увольнять своих подчинённых. С точки зрения общественного мнения это выглядит как ещё одно доказательство того, что он крут. 
Совсем другое дело — когда лидер слабеет. В таких ситуациях отставки нередко воспринимаются как истерика. Они лишь усиливают ощущение того, что правитель растерянно мечется, пытаясь спасти проигранную партию. Обычно за такими вещами следует дальнейшее падение рейтингов и постепенное снижение управляемости. Если этот процесс оказывается достаточно длительным и устойчивым, то в какой-то момент бюрократия из режима «чего изволите?» переключается в формат «спасайся кто может». После этого приказы начальства уже не столько исполняются, сколько саботируются. Собственно, именно тогда и начинаются революции. 
В России тренды на ослабление экономики и снижение уровня жизни обозначились вполне явственно. Победами на фронте даже не пахнет, и это делегитимизирует Путина всё больше. Его образ ведь когда-то создавался исключительно с опорой на силу, и никаких других батареек, чтобы заставить его сиять как прежде, в распоряжении Кремля нет. Если всё и дальше будет идёт подобным образом, то не за горами тот день, когда уволить кого-нибудь из высшего руководства государства будет для Путина себе дороже. 
Чтобы было понятнее, о чем речь, можно вспомнить историю падения Чаушеску. Окончательно его судьба была решена в тот момент, когда он попытался переложить ответственность за свои ошибки на министра обороны страны, обвинив того в предательстве и отправив его в отставку. Что произошло дальше — не очень понятно. По официальной версии уволенный покончил с собой, по неофициальной — его убили агенты «Секуритате». В любом случае, происшествие стало толчком к массовому переходу армии на сторону протестовавших на улицах граждан. После этого уже ничто не могло спасти диктатора. 
Можно было бы предположить, что уволенный министр был как-то по особому популярен, но это было совершенно не так. Возможно, он был дорог для высшего генералитета, но в среде младших офицеров и тем более рядовых его не любили. Армия восстала именно по той причине, о которой я написал выше. Она решила, что «Гений Карпат» впал в истерику и, значит, он окончательно проиграл. 

Возможно Путин не увольняет явно дискредитировавших себя Шойгу и Герасимова (хотя последний даже отсутствовал на Параде Победы — «МО») именно потому, что он понимает: интерпретации по итогам этого шага окажутся слишком для него невыгодными. 
Как представляется, российская политическая система сейчас уверенно движется в направлении коллективного руководства. Через какое-то время персонализм имеет все шансы уйти в историю. Когда Путин ослабеет настолько, что вынужден будет убеждать, а не приказывать, это будет уже другая страна
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:19

Из китайского МИДа уволили главного «защитника» России
https://www.moscowtimes.eu/2022/06/15/i ... sii-a21286
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:26

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.




Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів... :(

Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання.
Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті...
Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...

І, до речі, пояснення чим погані невчасні контрнаступи:
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 4261057874

Крім того, зах.експерти (типу керівників ЦРУ) писали, що Путлєр застосує яд.зброю якщо його поразка стане очевидною...
Котел у перший міс.наступу -- це який вигляд мало би?

Отже, тут справді важко збагнути чи продовжується зрада (на вимогу всіляких єрмаків?), чи у нас нема можливостей, чи це просто обережність (див. "як правильно зварити живу жабу...")
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

?! Що це за синхрон такий ?!
1. Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія
2. Медведев предсказал исчезновение Украины через два года
Hennady
 
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