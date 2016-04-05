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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1337133813391340
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:40

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.




Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів... :(

Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання.
Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті...
Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...

І, до речі, пояснення чим погані невчасні контрнаступи:
https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 4261057874

Крім того, зах.експерти (типу керівників ЦРУ) писали, що Путлєр застосує яд.зброю якщо його поразка стане очевидною...
Котел у перший міс.наступу -- це який вигляд мало би?

Отже, тут справді важко збагнути чи продовжується зрада (на вимогу всіляких єрмаків?), чи у нас нема можливостей, чи це просто обережність (див. "як правильно зварити живу жабу...")

Продовжується зрада.
Она была с первых дней и сейчас никуда не делась.
beee
 
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