ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.
Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів...
Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання. Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті... Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...