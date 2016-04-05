ЛАД написав:Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать.
окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.
Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів...
Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання. Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті... Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...
Bobua написав:Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти,
я не зря выделил жирным что дорога по которой отступали рашисты единственная. Вокруг нее леса и болота. Координаты дороги выдаст гугл за 6 секунд. Про колонну длиной 40 км о которой сообщали разведки помните? Это та же дорога . Думаете колонна отступающих была сильно меньше? могу дать ссылки на фото и видео сколько этой техники приехало в беларусь, там целые ж/д составы упакованы были.
Bobua написав:Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання
перекрывать глупо это лишние бои и потери. Артой можно было бы плотнее поработать. Эти же "гостомельские" рашисты зашли чуть позже с Белгорода. А тут некоторые манипулировали примером с убегающей собакой, которую не надо было трогать, чтобы вдруг она не вернулась. Вернулась, встречайте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 чер, 2022 09:42, всього редагувалось 5 разів.
Как и было анонсировано, визит состоится накануне предоставления ЕК заключения по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
значит вопрос про "кандидата в члены" - решенный.
Ключевой целью встречи является демонстрация поддержки Украины и преодоление постоянной критики за ограниченную и медленную реакцию на поставку оружия и нереализованные обещания, пишет итальянское издание.
"Вторая цель визита – это месседж именно российскому президенту: единство целей Европейского Союза не ставится под сомнение, даже при всех разных нюансах, вытекающих из национальных интересов, которые не всегда совпадают" - пишет издание Rai News
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 чер, 2022 10:02, всього редагувалось 3 разів.
В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.
Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.
Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет. https://t.me/rozumaha/14235
Western sanctions on Russia have left equipment key for the functioning of the Nord Stream gas pipeline stuck abroad, signaling shipments via the crucial route to Germany may be curbed for some time to come.
The turbine -- manufactured by Siemens Energy AG -- is currently unable to return from maintenance in Canada due to sanctions, the German company said Tuesday, confirming an earlier Bloomberg News report. “We have informed the Canadian and German government and are working on a viable solution,” a spokeswoman for Siemens Energy said in a statement.
A second turbine that’s also due for maintenance cannot be sent from Russia overseas for work, according to a person familiar with the matter, who asked not to be identified because the information is private.
Арахамія "щодня втрати ЗСУ на сході України становлять у середньому "від 200 до 500 убитих та набагато більше поранених".
Водночас Арахамія повідомив, що Україна призвала в армію мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, тому має достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу з російськими загарбниками.
Судячи по останнім відео як воєнкомат бігає за "добровольцями" по вулицям, щоб набрати 2 мільйони потрібно мільйонів пять рекрутерів з автозаками, наручниками і т.д. Після такої брехні з екранів починаєш сумніватися в кожному слові нашої влади (((