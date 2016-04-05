Bobua написав:

vitaliian написав: ЛАД написав: Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. Если Вы и дальше хотите говорить об "оперативном окружении", то можете продолжать. окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болота эта трасса единственная дорога по которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная. окружения не было был огневой контроль трассы на чернобыль Поскольку местность - леса и болотапо которой русня могла уехать обратно в беларусь. По ней и уехали. Убеждать вас что снег белый бесполезно. Я общался с десятком участников тех событий, это мои соседи, коллеги, партнеры по бизнесу. Многие из них в самообороне. Мне есть из чего делать выводы, а вы делайте выводы со слов тех кто здесь ни разу не был. Некоторым важно продвинуть свою точку зрения, даже если она ложная.

Більше того -- читав, що ту дорогу якраз зробили до війни (в рамках програми "великого крадівництва"). Дорогу, з мізерним трафіком. Так -- ніби не для людей, а для полегшення наступу москвинів...Але чи могло наше військо і справді перекрити відступ -- це питання.Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти, аби цей ризик (для арти) мав сенс? Хто дасть координати? Безпілотники збиваються РЕБами за лічені миті...Піхота? От не знаю, який % наших військ готовий вилізти з окопу (~безпека) і бігти (чи повзти?) у наступ під обстрілом... Мабуть маленький %. Бо навіть на окопаних позиціях чомусь не раді люди воювати. Навіть посеред однодумців і у людей схильних до колгоспності(стадності) -- а радості від війни не бачу... Навіть за ту величезну зарплату. І чомусь нема чи то черг у військомати, чи ще чогось -- і, як наслідок, нема і ротацій...І, до речі, пояснення чим погані невчасні контрнаступи:Крім того, зах.експерти (типу керівників ЦРУ) писали, що Путлєр застосує яд.зброю якщо його поразка стане очевидною...Котел у перший міс.наступу -- це який вигляд мало би?Отже, тут справді важко збагнути чи продовжується зрада (на вимогу всіляких єрмаків?), чи у нас нема можливостей, чи це просто обережність (див. "як правильно зварити живу жабу...")