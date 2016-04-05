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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1339134013411342>
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:18

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:28

  Hennady написав:
  Bobua написав:Арті треба координати. В яке саме місце дороги стріляти,

+ нам же давали/дают спутниковые данные в реальном времени от "непомню название" частной спутниковой фирмы

Спутниковые данные "в реальном времени" невозможны на нынешнем уровне техники:
https://youtu.be/DCZd9mNpUMQ

Хотя возможна аэроразведка.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:32

  Letusrock написав:
Після такої брехні з екранів починаєш сумніватися в кожному слові нашої влади (((
то есть, "зарплата учителя 4000 долларов" вас в свое время не насторожило?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:38

  pilker написав:
  vitaliian написав:
В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.

Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет.
https://t.me/rozumaha/14235


Western sanctions on Russia have left equipment key for the functioning of the Nord Stream gas pipeline stuck abroad, signaling shipments via the crucial route to Germany may be curbed for some time to come.

The turbine -- manufactured by Siemens Energy AG -- is currently unable to return from maintenance in Canada due to sanctions, the German company said Tuesday, confirming an earlier Bloomberg News report.
“We have informed the Canadian and German government and are working on a viable solution,” a spokeswoman for Siemens Energy said in a statement.

A second turbine that’s also due for maintenance cannot be sent from Russia overseas for work, according to a person familiar with the matter, who asked not to be identified because the information is private.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/russian-sanctions-leave-nord-stream-turbine-stranded-in-canada
последние пару недель только ленивый не писал, что, мол, не смотря на санкции Европа такая предательница - наращивает закупки газа у России.
Теперь понятно, как действуют адекватные политики? Они понимали высокую вероятность газового шантажа и стремились максимально заполнить свои хранилища. Шантаж не заставил себя ждать, ах, какая неожиданность
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:40

  Letusrock написав:Арахамія "щодня втрати ЗСУ на сході України становлять у середньому "від 200 до 500 убитих та набагато більше поранених".

Водночас Арахамія повідомив, що Україна призвала в армію мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, тому має достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу з російськими загарбниками.

Судячи по останнім відео як воєнкомат бігає за "добровольцями" по вулицям, щоб набрати 2 мільйони потрібно мільйонів пять рекрутерів з автозаками, наручниками і т.д.
Після такої брехні з екранів починаєш сумніватися в кожному слові нашої влади (((

Це всього лиш наслідки голосування по приколу.
Пам'ятаєте:
Арахамія назвав "недружньою" надмірну увагу США до російської агресії.
Через цих недоумків "проебалі" майже весь Південь, а тепер, щоб повернути, країна платить тисячами життів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:44

По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета 8)
"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там..", — отметил генерал.
https://news.liga.net/politics/news/gen ... dut-orujie

Як вам таке, панове? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:то есть, "зарплата учителя 4000 долларов" вас в свое время не насторожило?

ну це ж було в мирний час, типовий передвиборчий білий шум ))
А зараз трохи інша ситуація, люди нервуються і гостро / боляче реагують на подібну лапшу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:54

  vitaliian написав:
💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.

В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров.

"Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.

В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.

Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет.
https://t.me/rozumaha/14235

А ці дебіли стріляють собі в ногу.
Істину сказали китайці: почекай трохи і труп ворога попливе по течії.
Печально що у нас того часу немає.
Може вони повністю звихнуться і ще на когось нападуть, наприклад на Естонію. Або на Білорусь, щоб Луку змістити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:01

ДрагШоМак

Цікаво сьогодня зустріч буде мати якісь конкретні результати (озброєння чи навпаки примус до швидкого миру) чи вся ця возня тільки для галочки і щоб зробити пару селфі в Ірпіні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:03

  Letusrock написав:
  juristkostya написав:то есть, "зарплата учителя 4000 долларов" вас в свое время не насторожило?

ну це ж було в мирний час, типовий передвиборчий білий шум ))
А зараз трохи інша ситуація, люди нервуються і гостро / боляче реагують на подібну лапшу

+ на следующий день (или через день) признали ошибку.
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