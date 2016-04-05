💰Россия резко сокращает поставки газа в ЕС - это ответный ход на введенное Европой нефтяное эмбарго.В мае "Газпром" еще качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня стал сокращать поставки. В первую неделю они снизились до 155 млн, во вторую - до 145 млн, а к третьей разошёлся окончательно: к понедельнику поставки газа упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн кубов качать не может - по техническим причинам, а в среду объявил, что в ночь на четверг 16.06. максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн кубометров."Газпром" глворит, что все это из-за ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели станции обслуживает их производитель, немецкий концерн Siemens, но он ушёл из России из-за вторжения в Украину.В Германии объяснениям Газпрома не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.Профилактическое обслуживание станции требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае никак не должно было привести к сокращению на 40%.Россия в очередной раз исполняет номер газового шантажа, срывая контрактные поставки- иак уже было минувшей зимой, когда Кремль регулярно обещал Европе, что она замёрзнет.