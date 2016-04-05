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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1339134013411342
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:06

  Letusrock написав:Цікаво сьогодня зустріч буде мати якісь конкретні результати (озброєння чи навпаки примус до швидкого миру) чи вся ця возня тільки для галочки і щоб зробити пару селфі в Ірпіні

Якщо навіть конкретні результати, то "конкретними" вони стануть не завтра. По багатьох позиціях реальні поставки можливі не дуже швидко.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:07

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  juristkostya написав:то есть, "зарплата учителя 4000 долларов" вас в свое время не насторожило?

ну це ж було в мирний час, типовий передвиборчий білий шум ))
А зараз трохи інша ситуація, люди нервуються і гостро / боляче реагують на подібну лапшу

+ на следующий день (или через день) признали ошибку.

ага, признали
втихаря подчистили видео
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:12

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  juristkostya написав:то есть, "зарплата учителя 4000 долларов" вас в свое время не насторожило?

ну це ж було в мирний час, типовий передвиборчий білий шум ))
А зараз трохи інша ситуація, люди нервуються і гостро / боляче реагують на подібну лапшу

+ на следующий день (или через день) признали ошибку.

Ни одного факта вранья или грубой ошибки публично не признали.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:16

  fler написав:По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета 8)
"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там..", — отметил генерал.
https://news.liga.net/politics/news/gen ... dut-orujie

Як вам таке, панове? :roll:

Я також реаліст. До кінця літа точно нічого не закінчиться.
Хіба що він мав на увазі "Миколаївський район бойових дій".
andrijk777
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